「不守法的老人」被批成防疫破口　台網紅稱想報警捉媽媽

撰文： 蔡苡柔 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-24 20:30

台灣連續六天確診數過百，5月21日本土病例達312人，疫情嚴峻，而隨着疫情加深的還有焦慮和世代間的衝突。 除《彭博》指出，自認為凌駕法律之上的退休老年人，是讓台灣防疫失守的關鍵因素之一，也有台灣網紅在Facebook表示，爸媽堅持要出門，自己好像要當典獄長捉逃犯，直指防疫最大破口就是「老人」，引發廣大共鳴，但也有人認為不該挑起世代衝突。

過去被稱為「防疫模範生」的台灣，近日本土疫情攀升，《彭博》刊文提到台灣在防疫時，「自認為可以凌駕於法律上的老人」不遵守防疫政策、避開年輕世代的質疑，缺乏健康意識。

許多人認為，不遵守法律的老人是台灣的防疫破口。（吳逸驊攝）

在台灣全面升級到三級警戒後，仍有許多人不戴口罩。例如17日新北市有一位50多歲的賴姓男子沒有戴口罩也沒有登記實名制被超商店員勸阻，拿起安全帽對超商店員拳打腳踢，該店員因此送醫被縫了十多針，除面臨刑事責任，衛生局也依違反《傳染病防治法》對其重罰1.5萬元新台幣罰款。

此外，18日汐止有60多歲的陳姓婦人不戴口罩進銀行遭警察勸阻仍不聽，甚至拿口罩給她，她也不願意戴，還詢問員警「什麼是實名制？」，新北市衛生局也表示將要裁罰。

在網絡，也有許多人分享遇到囤貨以及不戴口罩卻不聽規勸的長者。Facebook有超過44萬追蹤者的台灣網紅丹妮婊姐5月17日就提到，他爸爸堅持要出門上班，她表示，「老人都不聽陳時中（防疫指揮官）的話」，更表示自己的媽媽還是堅持出去買豆腐。

丹妮婊姐有許多追蹤者，她辛辣有趣的語言風格也廣受大家喜愛。（Facebook：丹妮婊姐星球）

丹妮婊姐提到，「我真的是很希望警察抓到我媽然後痛罰他一頓（我一毛都不會付），陳時中跟整個記者會問題就是出在太好言相勸！」「你們不知道台灣老人到底有多不怕！！！台灣防疫破口真的就是大宗老人，不是説要歧視他們，是這戰後嬰兒潮的族羣真的人格特質就是管不動。」

她最後更呼籲「年輕人，我們典獄長計劃開跑！！！」並要大家一起研究如何能讓老人聽話。該篇文章獲得超過8萬讚好和7000分享，許多網民表示深有共鳴。

而後她又發了一篇罵媽媽堅持出門的文章，但後被檢舉「煽動暴力」。也有人提到不應該造成世代衝突或老人歧視。但許多網民留言表示，確實有許多50歲以上人搞不懂「實名制」堅持外出運動無法勸阻，並不是要獵巫，而是希望年輕人一起幫忙勸阻。而這種衝突也顯現出疫情嚴峻下的社會焦慮。