台灣疫情｜單日增321宗本土個案再多2死　另有400宗校正回歸個案

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-22 14:25

台灣的新冠肺炎肆虐，中央流行疫情指揮中心今日（22日）召開記者會，宣布再新增321宗本土個案，境外輸入則有2宗，另再多2人病亡。 台灣本土疫情爆發至今共有多達2145宗本土個案。

指揮中心表示，今日新增的321宗本土病例，男性佔162宗、女性佔159宗，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月10日至5月21日；校正回歸個案400宗，男性佔185宗、女性佔215宗，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。

上述個案分布以新北市384宗最多（以板橋區103宗為多），其次為台北市269宗（以萬華區174例為多），桃園市20宗、台中市11宗、基隆市9宗、屏東縣5宗、彰化縣及高雄市各4宗、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3宗、新竹縣2宗、台南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1宗。其中萬華活動史相關258宗、茶藝館相關100宗、某社團相關4宗、某水果商相關3宗、其他已知感染源80宗、關聯不明121宗、疫調中155宗。相關疫情調查持續進行中。

陳時中表示，「整個採檢塞車的狀況，也積極研究簡化通報的程序，希望他可以速度加快，對於疫情研判更即時，經過這幾天改善通報速度大為提升，因為效率的提升，清了一萬多件的舊案，裏面有四百個案例。」

台灣疫情再爆發後的台北（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

新增的2宗死亡個案中，其中一人為80多歲男性，5月19日晚間因咳嗽、發燒、呼吸困難及全身倦怠等症狀送醫，於5月20日死亡，經採檢於今日確診。另一人為70多歲男性，曾接觸過確診者，5月18日由衛生單位匡列為居家隔離，5月19日至醫院採檢，衛生單位電訪時自述無症狀，5月21日家人發現個案無呼吸心跳，當日宣告死亡，經採檢於今日確診。