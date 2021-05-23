台灣疫情｜「校正回歸400例」是甚麼？　台網民一面倒狠批造假

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-23 13:00

台灣22號新增321例本土確診案例，但又額外增加400例「校正回歸」上週各日個案，讓不少人都擔心是否有「蓋牌之嫌」，引起網友熱議，PTT八卦版更被瘋狂洗板，出現「黃爆」現象（指同時在線人數超過6萬人）。

數字可調可控？網友酸爆！

有台灣網友在PTT中PO文表示，陳時中在記者會上說，今天（22號）新增本土321例但400例校正回歸，並問道「什麼叫做400例校正回歸？是我中文太差嗎？」他表示，懷疑因為案例太多，所以拉400例出來另立名目，於是他就懷疑詢問廣大網友「什麼叫做校正回歸400例啊？」

👇👇👇「便秘三天，今天拉出來的屎算三天前」點圖放大看網民發揮創意以「校正回歸」造句👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

PO文一出，立刻引來大批網友討論，紛紛留言吐槽，「就是蓋牌，沒什麼好說的」、「感覺數字隨時可調可控」、「我中文系的都不知道這是什麼意思」、「陳時中的意思是，扣打留到下週五」、「我不信國外統計案例有校正回歸這種事」、「或許國外把這招學起來，也可以每天300多例確診」、「乾脆20年後校正回歸，也可以天天掛零」、「指揮中心新創的名詞」、「陳時中還說是掀牌，不是蓋牌」、「這種操作是不能說的小秘密不要問」、「這樣不是新增嗎，硬要說校正，還有這種操作喔」。

不過也有部分網友解釋，「就是加到以前分散的，不算今天的」、「說是因為塞車，所以今天才公布」、「400例就是算上上禮拜沒驗出來的」、「就是上周每天都有不確地的案例，今天一次報出來」、「意思就是之前沒講的加回去」。

相關圖輯：台灣無罩男扮《九品芝麻官》方唐鏡彈出彈入 FB寫藏頭詩「道歉」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

陳時中：疫情的判斷需要正確數字

對此，指揮官陳時中在記者會上表示，這400例「校正回歸」主要是因為檢驗量增加，通報上傳有塞車的情況，所以後續把必要填妥的欄位從20幾項簡化為8項，並把確診案例回歸到應該的天數，案件數才會爆出來，不是疫情大爆發也沒有特別挑日子，更不是因為怕會影響股市。

陳時中強調，疫情的判斷要回歸正確數字，400例「校正回歸」不是蓋牌而是「掀牌」，更不是作帳。這幾天發現現有申報的欄位太繁瑣，所以速度慢下來，錯誤一項整批不被認可要重來，現在簡化為8項必要欄位讓速度加快，問題影響會愈來愈小，指揮中心也會持續注意。

相關圖輯：台灣疫情｜萬華茶室兩人確診 被揭內裏酒池肉林 女子脫衣任客摸（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14 + 14 + 14

創新名詞引嘩然 各方改圖層出不窮

「校正回歸」做法引發各界嘩然，此新創名詞也繼「人與人的連結」後成為新熱搜關鍵字，社群媒體上立刻出現各類評論及改圖。然陳時中表示，現在塞車狀況還沒有完全結束，看來後續也無法保證不會再有「校正回歸」的情況。

同場加映：台灣疫情｜直擊台北市周末景象 信義區繁華鬧市破天荒變冷清空城（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

延伸閱讀：

今本土「校正回歸」400例啥意思？ 網友一面倒酸：台灣首創

請來裝冷氣的師傅「飲料、便當」貼心嗎？過來人分享殘酷經驗

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】