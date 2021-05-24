台灣疫情｜國民黨江啟臣：缺疫苗是國安問題　指揮中心政策緩慢

撰文： 蔡苡柔 最後更新日期： 2021-05-24 20:00

台灣本土病例達2,701例，15日起已經連續九天破百例，23日新增287例本土個案，疫情嚴峻。國民黨主席江啟臣23日在臉書發文指出，提供「充足有效」的疫苗是中央執政者責任，他也駁斥指揮中心關於疫苗「開放地方政府購買」、「沒有收到疫苗進口申請」的説法。江啟臣強調，外媒指出台灣防疫過度自滿，在全球疫情中疫苗已經是國家戰略層次的問題，他批評政府應重視疫苗問題，儘快亡羊補牢。

江啟臣在臉書發文呼籲政府正視疫苗不足的問題。（FB@江啟臣）

台灣對COVAX平台的訂單共476萬劑，其中第一波來台的AZ疫苗共19.9萬劑，5月19日來台數量則為40萬劑，加上先前已從韓國來台的11.7萬劑，台灣共取得疫苗71.6萬劑，疫苗數量明顯不足。

江啟臣在臉書發文指出，彭博社、BBC、時代雜誌都接連點出，台灣防疫過度自滿、缺乏遠見的問題。這樣的結果就是，既使加上昨天到貨的第2批40萬劑AZ疫苗，台灣總共也僅取得70萬劑疫苗。如果以2350萬人，必須至少有六成民眾，完整接種兩劑疫苗，才能越過羣體免疫的「基本門檻」。台灣必須至少取得2,820萬劑疫苗，但台灣手中擁有的抗疫武器，僅有2.5%。他批評，民進黨政府的氣定神閒，不着邊際，只是更加深民眾對於疫苗政策的憂慮。

此外對於指揮中心表示疫苗「可以開放地方政府購買」以及「沒有收到疫苗進口的申請」的説法。江啟臣駁斥，他提到從政策制定、許可規範，到施打範圍，甚至預算編列，都在中央政府，從頭到尾疫苗就是中央政府的職權。指揮中心希望防疫能夠説法一致、標準一致，腳步一致，但在疫苗政策上，卻又是另一套説法，令人疑惑。

江啟臣指出，指揮中心是疫苗許可的管理單位，也是疫苗資源統籌的負責單位。他提到，「當全球都在積極想要購買疫苗的時候，我們的指揮中心還在被動希望收到進口申請，把救命的疫苗當成商業藥證的許可，令人擔憂」。

文中江啟臣也提到，在全球疫情中，疫苗已經是國家戰略層次的議題。但對照台灣行政院長蘇貞昌院長，在2月底與民進黨立委餐敍時卻公開表示，「台灣沒有施打新冠肺炎疫苗的急迫性。」且疫情指揮中心的疫苗政策依舊緩慢，仍舊是要等「國產疫苗」七月底問世，少量「國外疫苗」積極爭取。