台灣疫情｜金門要求本島旅客提供陰性報告　遭出征「回歸中國吧」

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-05-24 21:30

台灣新冠肺炎疫情近日快速蔓延，同時陷入篩檢能量不足及疫苗不足的窘境，中央流行疫情指揮中心（下稱指揮中心）抓緊疫苗採購權限，不肯授權地方政府自行採購，在拒絕中國大陸疫苗這一點也「謹守立場」不願鬆口放行，這也令台灣各地方政府紛紛想辦法「自救」。

台灣本島疫情嚴重，離島的金門、馬祖二地也僅僅分配到極少量的1,000劑疫苗，情急之下金門縣政府在5月23日公告，自5月24日起搭乘飛機抵達金門的旅客，必須提出三天內的新冠病毒核酸檢驗陰性報告，否則必須在機場當場快篩，若為陽性則由救護車送到台灣衞福部立金門醫院就醫，而連江縣也跟進實施。

台灣中央流行疫情指揮中心指稱金門縣政府的公告違反《傳染病防治法》，撤銷其公告。（衞生福利部Facebook）

此公告一出，便遭指揮中心以違反《傳染病防治法》為由撤銷，並指稱「為統一事權並維護法制，不得不撤銷上開違法公告」，不準金門縣政府的積極防疫作為。

對此，金門縣政府5月24日於Facebook表示，請求在機場設置快篩站的函文早於5月17日發送指揮中心，在未獲回應的情況下，又於5月21日再度發函，仍遭已讀不回處置，金門縣政府痛批指揮中心對函文已讀不回，是罔顧金門縣民眾的生命安全，同時也表示願配合指揮中心措施進行疫情防堵，對於此次遭指揮中心撤銷公告表示深感遺憾。

金門縣長楊鎮浯也表明，不放棄以高強度、高密度的作為保護金門免受疫情威脅，仍將持續與民進黨政府進行溝通，也請求授權地方得以委託合法廠商進口疫苗，切莫再惡意阻擋。

金門縣長楊鎮浯表示，此前已兩度以公文請示台灣中央流行疫情指揮中心，皆遭「已讀不回」。（金門縣政府Facebook）

國民黨籍金門縣立委陳玉珍則於Facebook指出，金門深知地方醫護能量遠不如本島，才以最高防疫標準來面臨疫情衝擊，而陳玉珍5月24日也親赴指揮中心與官員面對面對談，她直指，離島醫療量能不足是不爭的事實，離島居民擔憂入境旅客帶來新冠肺炎病毒恐懼更大，要求指揮中心不能以「掩耳盜鈴」的方式，認為不快篩就沒有任何問題來帶過，若要召開專家學者會議討論，也請儘速於三日內召集並作出結論，給離島的地方政府一個作法與答案。

國民黨主席江啟臣亦於Facebook指出， 離島地區的資源無法和台灣本島相比，一旦出現確診甚至擴散，無論是對當地醫療體系及后送本島的量能，都是嚴重衝擊，並指出在法律上，地方自治是憲法賦予地方自治團體的權利。

金門縣政府的Facebook遭「小粉綠」出征，充斥各種反唇相譏。（Facebook截圖合成）

金門縣政府Facebook此文一出，隨即遭到台灣網友大舉出征，酸金門「只想進口大陸疫苗」、「支持民進黨政府不再給金門任何補貼」。還有人直言乾脆讓金門「回歸中華人民共和國」，理由包括，「中國目前無疫情，回歸後只要與台灣斷絕往來就不會有病例輸入」、「金門與中國距離非常近，民情也相近，統治很便利，醫療支援更是不在話下」。不過也有網友緩頰，希望外界可以體諒金門在地人的心情，畢竟離島醫療資源不足，會提出這樣的防疫策略也是不得已。