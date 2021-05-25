民進黨回應親綠寫手風波　譴責國民黨政治操作要求澄清道歉

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-25 21:10

國民黨周二（25日）指控「親綠寫手」林瑋豐自導自演「中國認知作戰」，並且與民進黨有關。 民進黨發言人顏若芳發出新聞稿，強調整個事件的根本問題，是有人刻意在網上冒名「疾管家」LINE帳號及鼓吹刪除「疾管家」，國民黨無視這對防疫工作的影響，只想藉此用作政治操作，還不實爆料，對此表示譴責並要求澄清道歉。

顏若芳指出，5月19日時，就有人發現LINE上有出現好幾個假冒「疾管家」的帳號，刻意混淆官方帳號。經過檢舉刪除後，近日接續在PTT論壇上有人開始在鼓吹刪除「疾管家」帳號的情形，這樣連續的行徑，才是當前台灣行政部門應該去了解並且宣導的重點。而林瑋豐在臉書（Facebook）發文，也是基於發現網路論壇上有人鼓吹刪除「疾管家」而提出提醒，並非林瑋豐號召刪除「疾管家」。

顏若芳表示，針對林瑋豐在網路上的言行，台灣是民主法治國家，人人享有言論自由的同時，同樣也要負起法律責任。林瑋豐不是民進黨黨工，更不是受僱於民進黨，國民黨動輒把個別網友言論鏈接到民進黨與蔡英文更是荒謬與模糊焦點，不但無助於釐清事實，更是見獵心喜的政治操作。

針對國民黨拿出林瑋豐的結婚照，稱有蔡英文祝賀，指控蔡英文與林瑋豐夫妻交情匪淺，顏若芳批評這是「烏龍爆料」。她表示，經查證，林瑋豐是於2015年結婚，國民黨拿來當證據的結婚圖卡框照片，是蔡英文於2019年黨內初選期間，設計給所有網友可以自行製作的同框照，網上有數千張這種照片，相關新聞報導也可佐證。

顏若芳説，國民黨在完全不查證的情況下，用這樣移花接木的方式造謠指控，每一件事情都無限上綱到民進黨、上綱到蔡英文，顯然就是政治操作，民進黨對於國民黨烏龍爆料表示譴責，要求國民黨立刻澄清道歉。

顏若芳表示，這件事情應該回歸這個到最原始的問題，正視網路上鼓吹刪除「疾管家」會造成防疫影響。她強調，在面對疫情這一年多的時間，許多民眾仰賴「疾管家」帳號所傳遞出的防疫正確訊息，來了解防疫狀況、疫情變化，這樣鼓吹刪除「疾管家」的言論，對於防疫工作並無幫助，更要避免這樣行為造成防疫工作的影響，這才是重點。

（綜合報道）