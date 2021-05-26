美國在台協會處長酈英傑卸任演說　再強調有義務支持台灣自我防衞

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-26 15:19

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）周三（26日）發表卸任演説，甫開首就提及美台之間的安全合作，並再次強調美國有義務支持台灣維持充足的自我防衞能力以抵抗脅迫。

酈英傑指出，就任AIT處長期間，他提出四個優先目標，又叫做「四個增進」，即增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係，過去三年來，美台夥伴關係在這些領域都有着重大的進展。

酈英傑在演說時再次強調，美國有義務支持台灣維持充足的自我防衞能力以抵抗脅迫。（聯合新聞網）

在增進美台安全合作方面，酈英傑強調，美國有義務支持台灣維持充足的自我防衞能力以抵抗脅迫，這點仍然是《與台灣關係法》中的基本要素。2020年美國國務院解密的電報內容也指出，「美國逐步減少對台軍售的意願，取決於中華人民共和國和平解決兩岸分歧的持續承諾」，於此同時，美國將根據《與台灣關係法》，持續提供台灣自我防衞所需的裝備。

酈英傑説，自他在2018年就任以來，美國已通知國會價值超過169億美元的對台軍售，其中包括F16 戰機及M1坦克等傳統武器，同時也有無人機、海馬斯多管火箭系統及魚叉飛彈岸防系統等更靈活的武器裝備。台灣的「不對稱戰力」，指的是台灣能夠善用其相對大小及位置優勢的能力，而不是去與中國進行昂貴的軍備競賽，AIT向來主張台灣必須聚焦發展不對稱戰力，而上述較便宜、具備韌性且機動性更高的武器系統，正支持了這項思維。

增進美台經濟與商業關係方面，酈英傑表示，台灣現在是美國第九大貿易伙伴，反映美台在眾多領域都有著大量合作，並且彼此相互依賴。他指出，過去幾年來，美國幾家公司，如應用材料、谷歌、美光和微軟都已在台灣大幅投資，重申他們對台灣的成長潛力深具信心，而台灣企業也同樣堅定看好美國市場的成長潛力。另外，台積電宣佈將斥資120億美元赴美投資投資，成為全球關注的焦點，而台積電的台灣供應商能夠一起前進美國投資，對於台積電投資案的成功也同樣重要，現在其他台灣公司已經準備就緒，將投資近10億美元，支持台積電的在美業務。

酈英傑提及，美國同樣致力支持台灣的能源安全，樂意協助台灣進行能源轉型，減少煤碳與核電的使用，走向液化天然氣及再生能源的方向。樂見台灣「中油」選擇了由美商錢尼爾能源公司，在未來數十年向台灣提供價值250億美元的液化天然氣；台電則選擇由美商奇異公司，為大潭、興達及台中規畫中的一座新液化天然氣電廠，提供發電機組，他期待在未來幾年，繼續深化美台在能源儲能及其他再生能源領域的合作。

另外過去被視為屬於「經濟」或「科技」領域的議題，現在已成為美台共同的國安議題當中的關鍵要素，酈英傑強調，美國把台灣視為值得美國信賴的朋友，而美台確保供應鏈安全的共同努力早已如火如茶地展開。

關於增進台灣在全球社會的角色，酈英傑説，過去幾年，美台舉辦好幾場跨國活動，向世界展示台灣的經驗與專業知識，包括「太平洋對話」、「印太區域保衞宗教自由公民社會對話」、「美台印太區域民主治理諮商」會議等等，也會持續支持台灣參加探討新興科技主題的論壇，並希望隨着越來越多國際非政府組織來台駐點，也能為這項努力注入動能。而「全球合作暨訓練架構」（GCTF）這一平台的規模也已大幅擴張，日本已成為GCTF固定的第三主辦方，每年舉辦的多場研討會中，也已經有包括歐盟、荷蘭、澳洲和英國等國家輪流共同主辦。

對於增進美台人民的關係部分，酈英傑表示， 2020年美國也推出了「台美教育倡議」，幫助美國在不受審查和脅迫的環境下，滿足其對中文教育的需求，同時也幫助台灣達成在2030年之前實現雙語化的目標，在AIT的支持下，台灣最近在高雄設立了雙語培育基地，期望能夠匯聚教育界的利益相關者，共同提升台灣的雙語教育。

談到美台關係，酈英傑認為，許多人很容易落入每日斤斤計較枝微末節小事的循環中，他希望大家把眼光專注在整體的大方向上，美台關係之深之廣遠超出眾人的想像，而且更以不同的方式持續成長茁壯中。

（綜台報道）