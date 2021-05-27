台灣疫情｜癌婦待採檢時去世　醫生憶安撫其子：温度還是可以傳遞

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-27 18:00

新冠肺炎（COVID-19）疫情「突襲」台灣。突如其來的疫情讓台灣的醫療能量「超載」，醫院病牀「一牀難求」。台中「童綜合醫院」急診部主任魏智偉5月26日在個人Facebook粉專「魏智偉奔跑吧鋼鐵急診醫師」張貼一則貼文，題為「最後的眼淚」。 由於醫療量能幾乎飽和，魏智偉面對癌末老年病患，等不到病牀而病逝急診室。他能做的，只有記錄下罹癌老人家臨終後的不捨眼淚。

魏智偉描述，一個癌末的婆婆，因為疫情，還在等待採檢報告，一旁也只能一個兒子陪伴。漸漸，在急診呼吸心跳停止。請兒子跟她説説話，道別、道謝、道愛。魏智偉幫忙讓婆婆身體擺出比較舒服的姿勢，幫婆婆蓋蓋被子，忽然發現早已離開的婆婆眼角滲出淚水。

兒子詢問魏智偉「媽媽很痛嗎」，他答，「她一點都不痛，只是捨不得你們。」

魏智偉表示，疫情雖然拉開了人與人的距離，但是温度還是可以傳遞。

台灣疫情升温，醫療量能接近崩潰，重症患者只能等死。台中「童綜合醫院」急診部主任魏智偉5月26日在個人臉書（facebook）粉專「魏智偉奔跑吧鋼鐵急診醫師」張貼一則貼文，題為「最後的眼淚」。 （facebook @ 魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師）

有台灣網友表示，「讓我想起那天滂沱大雨，我趕到醫院沒見到我爸最後一面（已經斷氣），沒説到半句話，沒陪在他旁邊，那天...還是我的生日......」、「我爸要走時，我也看到他流淚，心想他有多捨不得離開我們」、「這畫面（讓）我哽咽落淚説不出話，心好痛。祈願台灣能平安無事地渡過這波疫情，謝謝所有的醫護人員」。眾多網友直呼「心疼」。

市議員助理捲「特權」爭議

然而，與魏智偉以及台北市里長基層分享內容形成強烈對比的是，之前為時代力量籍的台北市議員林亮君，其辦公室傳出同為前時代力量高層的特助吳崢快篩為陽性，被「馬上」安排相關事宜。

台灣網友在台灣知名電子留言板「批踢踢」（PTT）發文質疑，他家裏的老人家5月18日PCR確診，確診之前已經燒四天腋温長期38度+還有咳嗽。確診之後繼續燒了一個禮拜，能活着真的是奇蹟。他向台北市副市長黃珊珊求助，都沒有辦法「特權安排」，直言「黃珊珊都不敢使用特權安插，一個議員助理卻敢。我真的心理不平衡，平民命賤。」台灣有網友心痛表示，「有權判生，沒權判死」。