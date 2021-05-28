台灣疫情｜AZ、莫德納援台難救近火　台製疫苗7月面世有難度？

撰文： 蘇洛夫 最後更新日期： 2021-05-28 21:00

台灣的疫情形勢益發嚴峻，儘管相較如歐美、印度、中南美洲等國來説，其染疫數據看來相當輕微，但是眼見此前作為「模範生」的心理防線日漸瓦解，還是造成了人心浮動，另方面台灣中央流行疫情指揮中心在每日記者會上大搞染疫數據的「校正回歸」，也暴露了當前的數據之所以輕微，是因為篩檢量能不足遇到瓶頸的狀況，因而民眾對於施打疫苗的呼籲也愈發猛烈。 因為採購疫苗數量及其稀少，與民進黨政府此前表示的「超前部署」差距甚大，儘管近日陸續有40萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗到貨，15萬劑的莫德納（Moderna）疫苗也已在途中，但要讓台灣約略2,300萬人口中的60%能夠完成接種達到羣體免疫效果，實屬杯水車薪。

民進黨政府引進疫苗速度牛步，被質疑是在給台灣本土藥廠「護航」。圖為蔡英文訪視台廠高端疫苗。（台灣總統府提供）

另一方面，各界也有聲浪質疑民進黨政府想要給台灣自產疫苗挪騰市場空間，更質疑當中有官商勾結之嫌，日前國民黨籍的前立法委員陳宜民就公開質疑，民進黨想要給台產疫苗廠商之一的高端疫苗護航，助其拔得頭籌，因而不惜拖下聯亞生技、國光等台灣疫苗廠的後腿。

至於高端疫苗最終是否真能產出疫苗，幫助台灣渡過此次疫情威脅，台媒《經濟日報》提出分析，指出了三大擔憂：一、台產疫苗目前僅在臨牀二期階段，能否在6月份通過不無疑問；二、目前觀之至多僅能做完臨牀二期實驗，之後難以取得國際「疫苗護照」；三、台灣境內的財務、人力難以負擔臨牀三期所需的條件。

蔡英文「信心喊話」給疫苗實驗成功「掛保證」？

《經濟日報》首先指出，蔡英文在5月13日的國安高層會議後宣示，台產疫苗已進入臨牀二期的收尾階段，預計7月底可以供應第一批疫苗，但各界普遍認為此為信心喊話，台灣醫界更是對此出現反彈聲浪，認為這樣的宣示只是為台產疫苗的實驗結果「掛保證」。

蔡英文日前在國安會議上進行「信心喊話」，給高端疫苗訂下了7月底的期限。圖為蔡英文訪視台廠高端疫苗。（台灣總統府提供）

醫界的反彈質疑不無道理，新藥研發極其困難，即便以數百位研發人員及數億新台幣的資本投入，臨牀實驗解盲結果公佈之前，沒有任何人敢保證實驗一定成功。美國的默克藥廠（Merck KGaA）和法國的巴斯德研究院（Institut Pasteur），在今年1月26日宣佈共同研發新冠疫苗，但是臨牀結果卻不如預期而終止計劃，美國的禮來藥廠（Eli Lilly and Company）則在去年（2020）宣佈停止新冠藥物的臨牀三期實驗。要知道，默克和禮來都是在國際上擲地有聲的新藥研發大廠，巴斯德更是世界級權威的疫苗研究機構。

台產疫苗只完成加強版臨牀二期 難走出國際

此外，陳宜民亦提出質疑，稱台產疫苗僅完成臨牀二期實驗就可申請EUA（Emergency Use Authorization，緊急使用授權），但在其他國家即便拿到EUA，也仍需完成臨牀三期實驗，倘若未來其他國家推行疫苗護照，是否承認台灣只有做到臨牀二期的疫苗，不無疑問。

高端疫苗當前仍在進行加強版臨牀二期實驗，但是未來能否有足夠的能力及資源進行臨牀三期，以及未來疫苗能否取得國際疫苗護照認證，不無疑問。（美聯社）

高端疫苗的臨牀二期主持人，台大醫院感染科醫師謝思民表示，一般的臨牀二期受試人數為300至800人，高端疫苗則收到了4,000人，但他也強調這個疫苗的目的是為了即時控制枱灣疫情，目前沒有足夠的資源能做到臨牀三期，拿到國際疫苗護照的可能性微乎其微。

台大醫院臨牀試驗中心主任陳建煒也在3月份投書，表示反對讓台灣民眾接種只做完臨牀二期實驗的疫苗，他強調台灣的臨牀二期實驗，是在接種後觀測免疫系統產生的中和抗體及細胞反應，以這項「替代療效指標」來檢驗實驗結果是否合格，與歐美先進國家以「是否確實改善症狀」大相逕庭。

資源及財務負擔不起 難以完成臨牀三期

《經濟日報》也觀察到一些現象，近來台灣染疫人數迅速上升，有部份媒體人表示台灣病人數量已足夠，應可進行臨牀三期實驗了，但是謝思民對此則持保留態度。臨牀三期實驗需要上萬人進行實驗，但是這上萬人中有一半是施打併無療效的安慰劑，這些受試者通通都不能在實驗期間去接種其他疫苗，而且也必須在解盲之後才能得知自己是不是被接種安慰劑，在這一前提下，要在台灣境內募集到足夠的受試者，難度極高。

另方面財務也是大問題，海外國家的人體臨牀實驗的執行，美國是每位受試者3萬美元，其他地區也保守估計是每位1萬美金，而臨牀三期最少需要1萬名受試者來執行，因而最保守的估計就是最少需要1億美元執行，以台灣的藥廠的規模來看，要在海外進行臨牀實驗，沒有當地國的政府補助，是難以進行的。

而台灣政府在2020年編列的疫苗預算，亦難見到樂觀的曙光，其「紓困3.0」方案第二次追加預算僅新台幣2,100億元，其中台灣衞福部的防疫經費僅有新台幣383億元，疫苗只有136億元，其中20億用於台產疫苗研發。而對比美國政府對疫苗廠的投資及預先採購，截至2020年12月中旬就達到了124億美元的規模。

當前輝瑞、莫德納等新藥研發大廠皆已開發出新冠疫苗，其他的中小型疫苗廠是否還可能有機會，在國際上進行3萬至4萬人的跨國臨牀實驗，是個大問題，而台灣的疫苗廠能否比照這些國際大廠開發出安全有效的新冠疫苗，也蒙上大量的不確定性。