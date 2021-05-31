台灣疫情｜華航縮短檢疫成防疫破口？　提案立委：現階段防疫優先

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-31 15:38

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，華航諾富特飯店隔離檢疫期縮短被視為是防疫破口，導致疫情迅速蔓延至全台灣。 提出縮短檢疫期的民進黨立委范雲，一直被民眾要求為疫情負責。她今日（31日）表示，現階段以防疫優先，一切都已指揮中心說明為主。

范雲接受台媒訪問時稱，最近沒有與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中聯絡，「指揮中心已經夠忙了」。她表示，這段時間防疫優先，一切都已指揮中心說明為主，相信近期有很多人防疫壓力大，「我的部分並不重要」。

據此前報道，范雲4月1日曾召開協調會，討論機組人員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性，再自主健康管理11天）。同月14日，中央流行疫情指揮中心宣布放寬機組人員檢疫措施。

陳時中上周五（28日）在立法院表示，機組人員自主隔離原本就有專家制定「5+9」與「3+11」兩種規定，執行過程曾因長榮機師事件與春節專案管理趨嚴，採行「5+9」機制，後來長榮改善外站管理，監控一個月才分階段改回「3+11」。他指出，改為「3+11」方案的會議是由負責邊境管理的副指揮官陳宗彥主持，但不清楚是否有專家參與會議。

（聯合報／ETtoday）