台灣疫情｜台北確診者砸病房玻璃後脫逃　當局指最高可罰56萬元

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-02 14:49

台灣再發生一宗新冠肺炎確診者因情緒不穩造成的攻擊事件。今日（2日），台北市聯合醫院仁愛院區一名確診者，手持木棍破壞病房玻璃被警方制伏後，又擅自離院。目前，詳細案情仍在確認。 當局表示，該名確診者脫逃有造成他人感染的風險，其行為可處以2年以下有期徒刑，或最高200萬元新台幣（約合56萬港元）罰金。

台灣再發生一宗新冠肺炎確診者因情緒不穩造成的攻擊事件。（中央社）

台北市聯合醫院表示，凌晨0時21分，一名陳姓男子赴仁愛院區急診就醫，因其為新冠肺炎確診患者，遂院方將其安排至組合屋病房觀察治療。

凌晨3時30分，陳姓男子疑因失眠問題導致情緒激動，手持木棍破壞病房玻璃，院方即時報警處理，在警方協助下，陳姓男子被注射鎮靜安眠劑後情緒有所緩和，院方將其安排至安置場所。

但上午9時許，陳姓男子卻在未經許可的情況下自行離院。院方已報警協尋。目前，警方正循線調閱醫院附近閉路電視對陳姓男子進行追捕。

台北市聯合醫院對此表示強烈譴責，並稱將全力維護病人及醫護人員安全的就醫與職場環境。

台北市衛生局指，目前仍在確認、追查此案詳情，根據相關法例，可處以陳姓男子2年以下有期徒刑、拘役，或是處20萬元新台幣（約合5.6萬港元）以上、200萬元新台幣以下罰金。

（中央社）