撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-06-05 20:00

台海軍陸戰隊66旅與99旅，日前在台灣南部三軍聯訓中心保力山靶場演練夜戰訓練，首次曝光在夜間以便攜型導彈，對海上目標實施攻擊的畫面，導彈火光越過夜光朝向海面目標飛去，景象相當新鮮與驚人，也引起眾多討論。 台軍海軍陸戰隊目前配備的導彈包括雙聯裝刺針（Stinger）DMS系統，以及數量不明的標槍（Javelin, FGM-148）反坦克導彈，此次為標槍導彈首度在夜間實施對海上目標攻擊，為世界首例。

事實上，標槍導彈是一種短程的反坦克導彈，其優點是隨射隨拋，導彈採取「攻頂」方式攻擊甲車頂部裝甲脆弱處，此種攻擊方式已經行之多年，近年來的先進主戰坦克，都紛紛加裝被動的頂部加強裝甲，以及主動的雷射導引反反制系統等，讓專門攻頂的反坦克導彈漸漸落伍。但是，台軍拿專業攻擊主戰坦克的標槍導彈打擊海面舟艇目標，算是世界首例，標槍導彈是否能夠有效對應海面目標？可能僅有待實戰驗證。

標槍導彈是一種短距離、射後即拋、專門攻頂的反坦克導彈，台軍多次於日間在實彈操演時施用於水面目標的打擊，台軍自佯使用水面攻擊經驗，超過美軍25年。（陳宗逸／多維新聞）

台軍擁有的反坦克導彈型號眾多、且數量龐大，美國前總統特朗普在2019年7月宣佈售台108輛台灣主動求售的M1A2T主戰坦克購案的但書中，要求台軍附帶採購美方要求的巨量反坦克導彈，其中就包括400套標槍導彈，以及高達1,700套的TOW IIB RF型拖式反坦克導彈，前者為攻頂式短程導彈，後者則為改良型無導線的高階反坦克導彈。

台軍使用拖式導彈攻擊海面目標，堪稱全球經驗最豐富，也因為水際灘頭環境惡劣，導彈損壞與失效率也高。（陳宗逸／多維新聞）

由於作戰環境特殊，台軍將這些陸用導彈，幾乎全部用於對海作戰的戰術中。由於世界各國尚無此種將反坦克導彈用於反海面舟艇的戰術，故台軍自稱其使用此戰術的經驗，超越美軍25年。尤其台軍每次實彈演練、漢光演習時使用各種反坦克導彈對海攻擊，都引起各周邊國家的注意，因為全球僅有台軍將此種導彈用於攻擊海面目標，其效能、戰術合理性、導彈在海面環境的效率是否受干擾等，都是寶貴經驗。

台軍阿帕契AH-64E攻擊直升機使用的為地獄火一代的AGM-144L，號稱為「長弓地獄火」，專門配給裝置長弓毫米波雷達之阿帕契使用的高階反坦克導彈。（陳宗逸／多維新聞）

除了標槍與拖式導彈外，台軍使用的攻擊直升機使用之地獄火（AGM-144 Hellfire）反坦克導彈，也多用於攻擊海上目標，尤其近年新購入的長弓阿帕契攻擊直升機（AH-64E Long Bow Apache）使用的AGM-144L型導彈，是地獄火一代導彈的最新構型，台軍使用此種導彈於歷次實彈演練中對海射擊，其使用經驗也攸關美軍目前的需求，故也受到世界矚目。

台軍正在準備籌購MH-60Ｒ水面多功能特種直升機，將配備地獄火二代等更先進的導彈，將具備完整的水面舟艇攻擊能力。（U.S.Navy）

而美軍目前已經接收地獄火二代導彈，其AGM-114N/P/P+等高階導彈，就是專門針對海面目標的攻擊而來，與美軍近期的「多域戰」（Multi-Domain Battle）的新戰略轉換有關。此種導彈未來將成為美軍旋翼機的制式導彈，除了阿帕契、蝰蛇（AH-1Z Viper）等主力攻擊直升機外，MH-60R多功能水面特種直升機也大量使用，未來台灣將採購十餘架MH-60R，故也將升級地獄火導彈的火藥庫。

而台軍使用反坦克導彈，反制水面目標的實彈演練，其實際效能也受到某些評論的懷疑。舊款拖式導彈就因為長期用於水際目標攻擊，其導引用銅製導線常常失靈，導致攻擊效能不佳，就引起相當批評。而在接收下一代1,700枚拖式二代導彈之後，少了銅製導線導引之後，失靈問題將獲得解決。

此外，反坦克導彈專用於厚重裝甲的突破，而水面舟艇並未配備主戰坦克級的裝甲，反坦克導彈擊穿水面舟艇卻不引爆的問題，恐怕也會發生尷尬。此種戰術使用是否成為「高規低用」的反例戰術？目前也都待實戰來證明。