台灣疫情｜長榮增加赴美航班機票加價　桃園機場出境大增為逃難？

撰文： 屈彥辰 葉琪 最後更新日期： 2021-06-03 17:56

新冠肺炎疫情嚴峻下，台媒報道稱台灣正出現「赴美逃難潮」。 報道指，近期桃園機場出境旅客大增，以長榮航空為例，該公司飛赴美國的航班將於6月7日起，由原來每星期3班增至7班，是疫情爆發以來首次增加航班。

台媒引述旅遊業者指出，5月底曾協助旅客查詢航班，其中6月長榮北美航線就有7成滿，且由於旅客認為商務艙可以和其他乘客保持距離，所以即使一張來回機票高達24萬元（新台幣．下同），仍是迅速搶光，反而經濟艙沒有這麼快滿。

另有報道更稱，長榮、華航已通知旅行社北美線商務艙將加價最多2.6萬元（新台幣．下同），加幅約10％至20％。豪華經濟艙、經濟艙亦要4000元至5000元。

長榮航空自6月7日起將台北飛赴洛杉磯的航線，由原來每周3班調整為每周7班。 （中央社）

有航空業者就指出，美國部分學校將在秋季開學重啟正常校園生活，部分商務活動也可能逐步恢復，此時返美正好可進行相關準備。此外，桃機亦強調稱6月至8月原就是飛美旺季，與台灣疫情無關。

不過，亦有台媒引述專做高端客群的旅行社業者私下透露，有新竹電子廠老闆乾脆趁三級警戒、分流上班，考量若是有一人確診就得關閉整個工廠，乾脆向航空公司包下部分機位，送員工赴美接種疫苗。

至於根據台灣民航局統計，赴美航班每天雙向載客人數，上周約4000多人，上上周則約5200多人。

（綜合報道）