大S老公汪小菲批台確診者飛廈門「漢奸」　嘆台北難打疫苗

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-05 12:49

台灣的新冠肺炎疫情持續，周五（4日）全台累計確診病例總數已突破一萬宗，有關疫苗採購的問題也成為當地最焦慮的議題之一。 近日一名台灣居民持核酸陽性報告，由台北飛抵廈門後被確診為新冠肺炎，事件引起各方關注，大陸國台辦質疑台方防疫環節出現漏洞。台灣藝人徐熙媛（大S）老公汪小菲在周六（5日）凌晨在微博炮轟台灣確診者搭飛機抵達廈門一事，又對「家人在台北根本打不到疫苗」深感不滿。他感嘆大陸內需一切繁榮，台灣卻是一片慘淡。 另據台媒《聯合報》報道，大S和汪小菲驚爆婚變，10年婚姻玩完。大S透露，二人正在辦手續，坦承已經準備結束婚姻關係。

汪小菲在微博帖文中評論「台灣核酸陽性居民飛抵廈門」一事，稱「我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和污蔑，這麼多年看過來了，實在忍不下去。」他還說，按他北京人的話，「歷史書裏一定記著這幫漢奸。」但最後一句經過編輯後，如今已改為「歷史書裏一定記這一筆 」。

汪小菲疫情期間在兩岸來回奔走，已經歷過三次隔離，看到家人在台北打不到疫苗，他痛批「太無恥，太低級了」。此外，汪小菲還感嘆，大陸內需一切繁榮，自己已經開業簽約10家店，而台灣卻是一片慘淡。他還向台北的酒店同事喊話，「如果幹不下去的話，在大陸有幾十家店等你們來做經理，工資翻倍。」

據此前報道，一名陳姓台灣居民5月31日持核酸陽性報告，搭乘立榮航空班機由台北飛抵廈門，後被確診為新冠肺炎。國台辦發言人馬曉光回應事件時稱，大陸有關部門已約談涉事航空公司，責令整改、堵塞漏洞。對陳姓台灣居民違反大陸防疫規定搭乘飛機，並填報虛假健康資料，有關方面將依法嚴肅處理。

日本捐贈台灣約124萬劑阿斯利康疫苗。（中央社）

日本向台灣捐贈的124萬劑阿斯利康新冠疫苗已於周五抵達台灣，台灣總統蔡英文稱這再一次見證了「台日友好」。蔡英文還說，美國白宮已宣布會將台灣納入對全球捐贈疫苗的規劃當中，因此也對美國政府表達感謝之意。

馬曉光則強調，中國大陸多次表示願意幫助台灣同胞應對疫情，但民進黨當局編造出種種藉口，對大陸疫苗輸台橫加阻撓。他說，台灣民眾都明白，「當前只有接受安全高效、數量充足的大陸疫苗才能有效抵禦病毒侵襲。」