台灣疫情｜林志玲身處東京心繫家鄉　捐贈6座檢疫亭助雙北醫院

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-05 16:03

林志玲目前雖與老公AKIRA在東京生活，也無時無刻心繫老家台灣疫情，得知萬華、中正等重災區缺飲用水，便透過基金會捐贈百箱水資源救急，得知老家醫療資源告急，她日前再透過「志玲姊姊慈善基金會」捐贈6座正壓檢疫亭給雙北市各醫院。

據悉，林志玲在日本時，常與台灣團隊進行視訊會議，想為家鄉盡一份心力，其實「志玲姊姊慈善基金會」主要最關心的莫過於孩童教育、弱勢團體的照料，如今得知疫情在台蔓延，各地加設快篩站，許多醫護人員必須穿著密不通風的防護衣、面罩進行採檢，才會捐贈正壓檢疫亭，讓醫護人員能在安全、舒適的環境下篩檢。

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林志玲團隊向工研院接洽購買正壓檢疫亭之後，先前已在新北市的新店耕莘醫院、土城醫院設置，4號又在台北馬偕醫院、輔大醫院進行左腋，接下來將視其他醫院的需求進行評估，陸續提供設置檢疫亭。至於先前的水資源捐贈，也會持續進行，志玲姊姊基金會除了解各地的社福中心是否缺乏水資源，也關心因為工作，無法常常補充水分的醫護人員們，若他們有任何飲水需求，願意全力給予協助。

林志玲日前也透過facebook發文，提到「我們能做的，除了遵守防疫規定及提高自身免疫力之外，仍可盡己之力幫助需要我們伸出援手的朋友」，她最後不忘呼籲大家「謹慎防疫，溫暖待人」，感謝守在前線的醫護人員，為台灣及世界疫情狀況加油。

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