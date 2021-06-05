大S鬧離婚導火線　台媒：不滿汪小菲「漢奸論」恐引爆兩岸怒火

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-05 12:53

大S徐熙媛一早丟震撼彈，要跟結婚10年的汪小菲鬧離婚，背後原因，竟是他一早發了會激怒兩岸情緒的微博。

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汪小菲人在北京隔離中，他一早發文：「這是我隔離三次回大陸的景象，內需一切繁榮，我們已經開業簽約10家店。而我的家人在台北根本打不到疫苗。太無恥了，太低級了。這就是對比，這就是差距，我們現在公司欣欣向榮，而台灣一片慘淡，在台北的酒店同事你們辛苦了，幹不下去的話，在大陸有幾十家店等你們來做店經理，工資翻倍。」

結果他發文後，人在台灣的大S看了氣急攻心，因為這樣的言論在此時此刻完全不適宜，稍一不慎就會引爆兩邊人民的怒火，過去汪小菲就常因為發文鬧得攻擊四起，年紀漸長，而且在台灣發展，還學不到教訓。為此，大S和汪小菲在電話中吵了一架，如今大S找不到人，經紀人廖瑋琪說，「吵架，是氣話，但哪對夫妻不吵架，正在了解中。」這怒火會因為情緒平覆氣消，還是成了婚姻引爆彈，就考兩人後面的EQ。

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