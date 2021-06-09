台灣疫情｜大S與汪小菲驚爆婚變　台民：星相「國師」早有預言

撰文： 黃瀾思 最後更新日期： 2021-06-09 21:00

大S與汪小菲驚傳婚變，據悉是由於汪小菲頻繁發表關於兩岸言論，令大S看到後備感不悦，在電話裏吵了一架才傳出婚變風波。巧的是，被稱為台灣「國師」的星座專家唐綺陽於6月1日直播星座運勢時，曾提到風象星座可能很容易和另外一半爭吵，因為覺得難以忍受進而做出重大決定，大S正好就是風象星座中的天秤座。

汪小菲經常在網上評論兩岸時事內容，也曾因為喝醉酒後發文引發不少風波，5日凌晨再度炮火對象台灣，在台灣確診個案飛抵廈門一事，他發文表示中國大陸不斷被利用和污衊，後又炮火對象台灣疫苗：「我的家人在台北根本打不到疫苗。太無恥，太低級了。」

今年3月汪小菲剛與大S祝賀結婚十周年，如今竟驚傳婚姻可能生變。(汪小菲微博)

據悉大S在看到汪小菲這番言論後勃然大怒，認為這番言論容易挑起兩方戰火，並不合時宜，因此才爆發口角爭執，演變成今日的離婚傳聞。

巧合的是，星座專家唐綺陽於6月1日直撥分析各星座運勢時，提到風象星座近期成為水逆的焦點，導致「愛恨情仇湧上」，很容易跟另一半吵架或是配偶關係出現問題，心裏常會覺得「忍無可忍」，坦言風象星座在5、6月會做出人生重大決定，並選擇在這個時候放下。

不僅如此，唐綺陽更進一步解釋天秤座的感情運勢，坦言因為水逆所以近期會明顯感受到有「志不同，道不合」的狀況，並且強烈感受到底線被踩，她直呼「有些事情是原則，你不會去做，但對方卻做了，就會令你抓狂」，平時還能夠忍受這些問題，但在水逆的這段期間卻「什麼問題都看見了」，而這些問題天秤座「早就覺得不對勁」，可以回溯到近幾個月，甚至是好幾年前就發現了。

網友紛紛驚呼，唐綺陽4天前針對風象星座與天秤座的分析，巧合地預言了天秤座大S目前的婚姻狀態，也不免引起外界討論。