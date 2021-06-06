美國3名參議員抵台　宣布捐贈台灣75萬劑疫苗

撰文： 李虎門 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-06 20:42

據中央社報道，美國聯邦參議員訪問團周日（6日）率團訪問台灣，搭乘軍機C-17運輸機，於台北時間上午7時19分飛抵松山機場。達克沃思在抵台後表示，美國將贈與台灣75萬劑疫苗。

此次訪問團一行10人，成員包括達克沃思（Ladda Duckworth）、丹尼爾・沙利文（Daniel Sullivan），以及參議院外交委員會成員孔斯（Christopher Coons）。台灣外交部長吳釗燮和美國在台協會（AIT）處長酈英傑到機場迎接了訪團。

拜登（Joe Biden）政府日前宣布將在全球範圍內共享8000萬劑疫苗，首批有2500萬劑，而台灣也在獲分配名單之中。達克沃思在抵達台灣之後，發表簡短談話指出，經過他們3位參議員這段時間與白宮官員的對話，「我很高興地說，台灣將收到75萬劑疫苗，作為第一批疫苗的一部分」。

3名美國參議員於6日上午7時抵台，台外交部長吳釗燮前往機場迎接。（中央社）

達克沃思表示，美國知道台灣對於疫苗的迫切需要，因此台灣被列入第一批接種疫苗，是至關重要的；她說，上午將跟總統蔡英文見面，可以更加深入地了解台灣的需求，並將這些訊息帶回給美國。

達克沃思提到，在去年疫情初期，台灣提供給美國口罩與個人防護，幫助挽救美國人的生命，這代表台灣在需要的時刻，對於美國人民的支持。她認為，台灣政府努力爭取美國的疫苗，這有助於更接近結束這場大流行的疫情。

而丹尼爾・沙利文則戴着印有「Love from Taiwan」字樣的口罩表示，這是過去在疫情流行初期，台灣送給美國的口罩，而今天美國提供疫苗給台灣，換成是「Love from America」。

台外交部長吳釗燮則表示，非常榮幸能歡迎三位參議員的到訪，當前世界正面臨另一波疫情反撲，為對抗疫情並確保人民健康，台灣政府正全力推動擴大疫苗接種，進口疫苗也陸續抵達中，非常感謝美國政府將台灣納入最近宣布的疫苗捐贈計劃，他代表政府感謝達克沃思參議員所做的宣布。

基於防疫考慮，蔡英文於上午8時30分在台軍松山空指部接見訪問團，讓活動範圍僅限於松指部機場貴賓室，避免和大眾接觸。雙方將針對台美關係、區域安全等各項議題交換意見。由於台灣疫情嚴峻，訪問團配合相關防疫措施，僅會在台炫風停留約3小時，預計上午10時30分搭乘專機返回韓國。

美國3位國會議員抵台後召開記者會，宣布將捐贈台灣75萬劑疫苗。（中央社）

AIT：將就美台關係交換意見

美國在台協會（AIT）上周六（5日）晚間發布新聞稿指出，3位參議員此次訪問為其在印太地區訪問的一環，此國會跨黨派訪問團將與台灣高層就美台關係、區域安全、及其他共同利益等重要議題交換意見。

台灣外交部表示，訪團10人訂6日搭乘美國專機訪問台灣，成員涵蓋民主、共和兩黨聯邦參議員，其中達克沃思和丹尼爾・沙利文均為聯邦參議院軍事委員會成員，曾多次在美國會投票力挺友台議案，或連署友台聯名函。

孔斯（Christopher Andrew Coons）是聯邦參議院外交委員會成員，也是紀律委員會主席及撥款委員會「國務院暨外交運作小組」主席，並為「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）及「台北法」（TAIPEI Act）的共同提案人。