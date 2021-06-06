台灣疫情｜復必泰及強生將獲緊急授權　強生公司：與台政府磋商中

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-06 12:12

據中央社報道，台灣疫情嚴峻之際，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上周六（5日）表示，將於翌週核准一些疫苗的緊急使用授權。衛福部食藥署證實，目前復必泰與強生疫苗的緊急使用授權作業正在進行中。 另據路透社上周五（4日）報道，強生公司當日表示，從去年起已在與台灣討論有關提供其新冠疫苗事宜。

在台灣，永齡基金會、佛光山等民間企業或團體欲捐贈疫苗；而美國將釋出大量疫苗，包含莫德納（Moderna）疫苗、強生（J&J）疫苗以及美國輝瑞與德國BioNTech共同研發的復必泰（Comirnaty）疫苗，台灣也在受贈名單當中。

台灣疫情嚴峻，卻疫苗短缺。（中央社）

陳時中5日在疫情記者會透露，翌週會先核准一些緊急使用授權，方便未來進口。衛福部食藥署長吳秀梅同日接受傳媒電話聯訪證實，目前台灣已通過莫德納、阿斯利康（AZ）疫苗緊急授權，至於復必泰、強生疫苗的緊急使用授權作業，「現在正積極作業當中」。

吳秀梅說，目前尚無廠商送件，但食藥署會努力透過各種方法進行，看看如何協助相關疫苗緊急使用授權作業。

另據路透社報道，強生公司在一封發送給路透社的電郵中表示，該公司自從去年開始，便已與台灣政府就提供強生疫苗議題進行保密的討論。但電郵沒有透露更多細節。