撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-06-09 19:00

一架美國夏威夷空中國民兵的C-17全球霸王III（Globemaster III）戰略運輸機，6月6日一早搭載三位美國聯邦參議員抵台，引起些許議論。這是美軍第一次使用C-17戰略運輸機降落台灣松山機場，在此行動施展時，為防止解放軍進行戰術擾亂、跟蹤等行為，美印太司令部所屬雷根號（CVN-76）航母打擊羣，還在台灣東部太平洋近海海域戒備，可見得其戰略重要性。

美國夏威夷空中國民兵所屬C-17戰略運輸機，降落在狹小的台北松山機場，讓人聯想到松山機場未來恐是北京當局發動對台斬首戰的首發地點。（AIT美國在台協會提供）

此次出動C-17戰略運輸機，僅驅驅運載三名聯邦參議員，連美方首肯的75萬劑疫苗都沒有在機上，為何如此？主要是因為此次訪台的三名聯邦參議員中，一位民主黨籍的中生代參議員Tammy Duckworth是美國戰爭英雄，在伊拉克戰爭服役時其駕駛的UH-60黑鷹直升機遭到敵火擊落導致傷重截肢，行動都須使用輪椅。

美軍會出動戰略運輸機，運送僅僅三名聯邦參議員訪台，連疫苗都沒有運送，就僅是因為美軍禮遇戰爭英雄、民主黨籍參議員Tammy Duckworth行動不便、需用輪椅上下機的問題，並無其他太多的政治暗示。（AIT美國在台協會提供）

美軍一向禮遇戰爭英雄，對於聯邦參議員的戰爭資歷通常都以隆重禮典待遇之，故美國夏威夷國民兵派出其所屬的C-17運輸機，就僅是為了聯邦參議員的行動方便而已。至於為何是夏威夷空中國民兵所屬的運輸機，看其機尾翼上的HH字樣即可辨識，並非屬於美國空軍運輸司令部（USTRANSCOM）的現役戰略運輸機。故也跟所謂美軍在台首度展現戰略運輸能量沒有太多關係。

降落松山機場的美軍C-17戰略運輸機，從機尾HH字樣，即可識別其為夏威夷航空國民兵所屬運輸機，並非屬於美國空軍運輸司令部（USTRANSCOM）的現役戰略運輸機。（中央社）

台灣許多媒體，皆謂此次為美國「史上第一次派運輸機降落松山機場」、「台美斷交後首次有戰略運輸機抵台」等等，其實資訊皆不正確。台美有邦交時，松山機場常常使用C-5、C-141等戰略運輸機搭載駐日美軍來台，裝備、雷達、導彈等戰略物資多半使用松山機場，故松山機場歷史上已經無數次接收美軍重型戰略運輸機。

而論台美斷交之後，其實此次也非第一次有戰略運輸機抵台。1999年921地震期間，一架比C-17載運量更大的C-5銀河式（Galaxy）戰略運輸機，就降落在重災區台中清泉崗基地，卸下美國官方、民間的特殊搜救隊人員，以及相關搜救輕重器材，大剌剌地漆着美軍國徽降落台灣，當時因為救災狀況緊急，並未循例漆去國徽避免政治問題。

台美斷交之後，1999年921大地震，美軍也出動過較C-17更大型的C-5銀河式運輸機，降落在重災區台中清泉崗基地，進行救難隊員與輜重的緊急運送任務。（U.S.A.F.）

而見到狹小的松山機場降落龐大的C-17戰略運輸機，也讓人聯想到松山機場作為未來解放軍向台北市政經軍區域實施斬首戰的影像。根據相關推論，一旦解放軍啓動對台斬首戰，松山機場將是第一個突破點。

由於該機場是兩岸直航的重要民用機場，軍方的松指部就在旁邊，只要解放軍使用運20擔任先鋒，用民航機無線電通訊信號欺瞞松山機場塔台，一般並不會被識別，等到運20臨空已經來不及，松山機場指揮部防守兵力薄弱，將很快被首批運20上下來的解放軍特種部隊輕型載具、防空導彈與各式臨時部署的雷達導引裝置佔滿，後續運20、運8等戰略、戰術運輸機將魚貫降落松山機場，帶來更多的輜重武器。

解放軍的運20，未來也可能是對台施展斬首戰、佔領松山機場的開路先鋒，此次C-17降落松山機場的影像，讓人聯想到噸位相差不多的運20降落松山機場的可能性。（維基百科公有領域）

一旦運20突圍成功，從松山機場展開的解放軍特種部隊，將兵分數路，先跨過松山機場旁的大直橋，直接佔領台國防部後方的衡山指揮所以及圓山指揮所，癱瘓台灣戰時指揮中心的運作。此外，松山機場旁的蟾蜍山雷達站也將被第一時間攻佔，控制北台灣領空的電磁製動權，確保解放軍在作戰初期能夠維持局部空優。

運20性能穩定，量產將近60架，可實現全亞洲武力投射，未來將是攻台的戰略運輸主力。（維基百科公有領域）

至於緊急想要從博愛特區總統府，搭乘萬鈞車隊直駛衡山指揮所的總統車隊，將面臨無指揮所可去的窘境，僅能在塞滿車輛的公路上不知所措，由於台軍缺乏萬鈞計畫使用的總統專用直升機，故整個斬首作戰即可能以此種尷尬面貌結束。

運20與C-17比較，僅小了一個級數，載重少了10噸左右，一架運20可以搭載一輛99A型主戰坦克，或者是二架武直10攻擊直升機，解放軍至2020年底已經量產50餘架運20運輸機，其運量龐大、性能穩定，且多次派往亞洲各地進行人道救援任務，發動機也實現國產化，是對台作戰不可忽視的閃電兵種。此次C-17起降松山機場，讓人不得不聯想到，差不多體格的運20在松山機場的突襲降落，以及從此開始的斬首作戰，可能都在台灣方面還未反應過來時，就已經結束。