國民黨智囊林郁方：美軍機降落台北引大喜過望　台灣人小見多怪

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-10 19:00

美國聯邦參議院達克沃斯（Ladda Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan, R-AK）、昆斯（Christopher Andrew Coons, D-DE）等3位參議員訪問團6月6日上午7時19分搭乘美軍C-17運輸機，飛抵台灣松山機場，台灣外交部長吳釗燮到場接機，與美方訪賓擊肘，表達歡迎。

達克沃斯致詞表示，「我們以朋友的身分抵台，台灣正面對疫情帶來的挑戰，這也就是為什麼我們3個跨黨派議員訪台是如此重要，朋友就是要互相幫忙」，同時宣佈美方將捐贈台灣75萬劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗。台灣各界對此紛紛稱謝，表示「美台友好」。

幾乎與美方宣佈捐贈台灣疫苗同一時間，早前日方宣佈捐贈台灣124萬劑的AZ疫苗亦已運抵台灣。台灣社會一時「台日友好」爭相稱頌。

達克沃斯（左）為戰爭英雄。她的經歷深受拜登敬重。（AP）

其中值得注意的是，達克沃斯為「戰爭英雄」，為美國陸軍退役中校，曾是國民警衞隊黑鷹直升機飛行員，在伊拉克執行任務時，因故失去雙腿，獲得紫心勳章，她曾一度被點名擔任現任美國總統拜登（Joe Biden）的副手人選。她於2009年至2011年間擔任奧巴馬（Barack Obama）政府的退伍軍人事務部助理部長。

此外，被認為是拜登摯友的昆斯同樣是關注的焦點之一。

多維新聞當地時間6月7日訪問國民黨智庫國家政策研究基金會國安組召集人、前國民黨立委林郁方，針對三位美國參議員旋風式造訪台灣，其中帶有什麼美台關係意涵進行分析。

美國心目中有其援贈優先順序

林郁方認為，站在他的立場，當然為三位參議員的訪台感到高興。而那三位造訪台灣，也是告訴台灣「事實上（目前就）給台灣75萬劑疫苗，因為要分給其他國家」。美國在中南美洲、非洲都有援贈疫苗，台灣是「美國援贈對象之一」，真正優先的國家是所謂區域優先的夥伴，如墨西哥、加拿大、韓國、約旦河西岸地區、加薩走廊、烏克蘭、埃及等，這些國家對美國來講才是真正重要的。

林郁方直言，過去美國參議員搭乘軍機訪台早有先例，達克沃斯並非首例。（多維新聞）

軍機抵台 過去曾有例子 台灣不必大喜過望

針對達克沃斯等人搭乘美軍軍機抵台，台灣輿論、親綠名嘴等議論紛紛，認為是模擬駐韓美軍「援台」，林郁方點出，美國國會有規定哪些對象出訪的時候可以使用軍機，美國國務卿也坐過軍機出國訪問，美國國會議員搭軍機出訪的人也不在少數，「台灣有些人大喜過望」。

林郁方直接舉例，在奧巴馬時期，2013年1月8日到9日，美國共和黨籍軍事委員會的參議員英霍夫（James Inhofe）就曾率訪團搭乘軍機來台。他説，當時軍事委員會的主席是民主黨議員，共和黨的（資深）人要叫做「首席議員」，當時英霍夫帶了太太來台，還帶了聯邦參議員布瑟曼（John Boozman）夫婦、聯邦眾議員皮爾斯（Steve Pearce）夫婦、聯邦眾議員布坎南（Vern Buchanan）夫婦及聯邦眾議員鮑辛（Erik Paulsen），其他是軍事委員會的重要幕僚，總共15人。 「這樣的陣仗不是更大嗎？」

林郁方直言，不要認為這次達克沃斯三人訪台，是美國要做很大的面子給蔡英文，美台關係要翻轉了。 「外行看熱鬧，內行看門道」，美國國會議員本來就有權力申請（軍用）飛機到海外訪問，但這還是要（美國參議院）議長等人同意。美國參議員出訪外國，申請搭乘軍機，就像台灣立委申請立法院公務車一樣。

台灣外交部北美司長徐佑典（左一）、美國參議員蘇利文（左二）、美國參議員達克沃斯（左三）、台外交部長吳釗燮（右三）、美國參議員昆斯（右二）及AIT處長酈英傑（右一）於美國軍機前合影。 （台灣外交部供圖）

林郁方表示，這次可以搭軍機來是因為達克沃斯本來就是軍事委員會的議員，她是戰爭英雄且行動不便，飛機有改裝過，對她比較方便，而這三位參議員裏面，有兩位是軍事委員會的議員，除達克沃斯外，另一位共和黨的蘇利文也是軍事委員會的議員，民主、共和兩黨都有軍事委員會的議員要搭飛機，美國國防部會反對嗎？還加上一個民主黨的昆斯，跟拜登關係不錯，拜登後來成為奧巴馬的副總統，接拜登位子的就是昆斯。他説，（申請搭乘軍機）要到達一定人數還有背景，不是每次申請都能成功，不過像那三位的背景一定成功。 「能搭叫做正常．不能搭才叫做怪。」

林郁方另外強調，美國三位參議員旋風訪台，真正意義是飛來表達「美台友好」。達克沃斯的母親還是廣東人，本來就有亞洲的血統，對台灣有好感，而台灣在美國國會下的功夫本來就很深，休會期間美國國會議員到台灣訪問是常有的事情。他也希望美國在第二批再給台灣多些疫苗。