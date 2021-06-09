台灣疫情｜一天5人死後才確診　重症醫生揭5大殺手　慢性病非元兇

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-09 18:00

台灣重症醫療專科醫生黃軒指出，累計308死亡名單中，出現家中暴斃案例，且8日光是一天就連環爆出5起恐怖死亡事件，病患相繼確診逝世，更讓檢警、家屬、殯葬人員暴露在高風險。關於5起猝死原因，黃軒認為，最大的隱形殺手就是「快樂缺氧」。

【懶人包】一個圖輯看清黃軒指出的「5大殺手」 很多猝死原來非慢性病引起👇👇👇

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針對死亡後，才確診COVID19病例的相關疑惑，黃軒解釋，英國在家或在公司的猝死者，有33%是死後才確診，這些人的平均年齡是65歲，最年輕28歲，最老的是96歲，且2/3都是男性居多。黃軒提到，這些人死亡後，平均在死後第9天，才去做鼻咽的刷檢，也有病人已經死亡後29天後的屍體，去做鼻咽的刷檢，也呈現陽性反應。因此研究人員認為，即使不明原因死亡後一個月，仍然需要做COVID-19「死後採檢，Postmortem Test」。

關於「確診者的直接死因」部分，黃軒貼出國際期刊《Nature》的分析研究，如下：1. COVID-19 感染是最常見（38.5%）的死因。這個容易導致患者瀰漫性肺泡損傷，引起了呼吸衰竭而直接死亡；2.其次是化膿性肺炎（23.1%）。敗血性休克和多重器官衰竭，是化膿性肺部感染最常見的直接死亡原因；3.其他的直接死因，肺出血（7.7%）；4.血栓（7.7%）；最後第5點原因，黃軒從德國研究人員分析，認為大多數死者的死因與COVID-19直接相關原因，「絕大多數患者存在多種慢性病，例如高血壓、缺血性心臟病和肥胖症。」但是，經過死後解剖發現，很多猝死，不是因為死者之前健康狀態或有慢性病狀況馬上引起猝死，反而就是由COVID-19直接引起缺氧，而快速死亡的。

說起「快樂缺氧」（Happy Hypoxia），黃軒也曾在粉專提到，重症患者會常出現呼吸衰竭前的症狀之一，且隱形缺氧有時會逐漸的發生，有時很快，早上沒症狀，晚上就心跳停止了，這使一般人是難以察覺，所以也就被稱為「隱形殺手」。黃軒強調，很多「病者本身，是自己根本沒有能力判斷自己是不是要去看醫生」的，一直吸不到氣，昏迷，臉色變黑，這些會造成很多在家突然猝死的病例一直在上升，有些是死後才知道，原來這些都是COVID-19 病毒造成的，「但一切，往往都來不及了」。

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