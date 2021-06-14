台灣疫情｜台前疾管局長：病毒愈變愈毒　台製疫苗未來或需美援

撰文： 廖士鋒 最後更新日期： 2021-06-14 20:00

6月10日，台灣高端疫苗公司公佈新冠肺炎疫苗第二期臨牀解盲數據，宣告解盲成功，並將儘速向台灣衞福部食藥署申請緊急使用授權。消息一出雖在預料之內，但其中數據的內涵與對台灣防疫的意義，仍是非常專業的範疇。為此，多維新聞專訪台灣前疾管局長蘇益仁，點出後續的關鍵問題。

蘇益仁表示，高端公佈的免疫生成性數據，有兩個很重要的地方，一個是抗體的力價、陽轉率99.8%等於是有抗體產生，抗體產生會有一個達到的倍數，越高代表免疫力反應越好，其中有一個特別在做的是中和抗體GMT倍數，表示產生的抗體，能把病毒中和掉，病毒就不會再複製。

台灣前疾管局長蘇益仁指出，高端公司疫苗解盲資料，後續關鍵問題在於能否跟食藥署公佈的AZ中和抗體資料相比擬。（李虎門／多維新聞）

抗體力價只是「間接推算」保護力

蘇益仁指出，目前高端只是一、二期抗體力價多少倍，沒有三期臨牀才能得出的保護力數據，對於高端記者會上宣稱會有「相當」保護效率，蘇益仁指出，只能做第三期臨牀試驗，暴露在病毒環境下驗證，現有的數據只是表明抗體能把病毒中和、不會複製，現在只是一種「連結」，將高端疫苗的抗體力價跟AZ疫苗比較，若是差不多，則可以「間接推算」保護力（亦即COP，保護力關聯指標）。

蘇益仁表示，高端記者會上並未提出免疫橋接比對資料，而6月10日台灣食藥署有公佈疫苗審核標準，最後一項就是要跟AZ疫苗進行200人規模的COP比對，但目前食藥署沒有公佈AZ疫苗中和抗體數據，高端也還沒有公佈200人的中和抗體比較，「更嚴謹的做法是平行做，這樣就麻煩了」，目前是食藥署提供今（2021）年3月到4月蒐集的血清，蘇益仁稱，如果嚴格一點、必須要同時做，至少要再花3、4個月。目前只能等待高端送件給食藥署審查結果是否符合，若是兩邊數據差不多「那就簡單」，但若是有差距、高端需要補件「那就麻煩了，台灣至少要10月以後才有國產疫苗」。

至於需不需要找其他疫苗做COP，蘇益仁稱，台灣已經施打的疫苗主要還是AZ疫苗，且其也已經通過世衞（WHO）組織授權，所以不需要與其他疫苗再行比較。

高端並未掌握變種病毒株蛋白技術 打第三針或可代替

關於變種病毒，高端公司在記者會上稱對南非變種病毒株（Beta）保護力較弱，而高端屬於蛋白質次單位疫苗，與美國NOVAVAX疫苗屬於同類型，若以NOVAVAX疫苗在南非進行的2,000餘人實驗結果來看，對「Beta」病毒株的保護力驟降為48.6%，這對於高端疫苗的保護力或有效性有什麼影響？

高端疫苗公司的臨牀實驗，是以第一代病毒株為主，能否對付變種病毒，關鍵在於取得變種毒株蛋白。（Facebook@高端疫苗藥物臨牀試驗資訊）

蘇益仁表示，「未來重點會在這個地方」，他稱，「今年底流行可能就是南非株或者印度株，這些都比英國株更毒」，且還會有很多新變種不斷出來，與流感病毒一樣。以美國來説，即將打完第一代疫苗，已經在準備年底可能要施打三季度莫德納或者輝瑞BNT疫苗，打三劑「可能可以拉到50%到60%保護力，一定要50%以上才夠」。

對於高端未來若獲許可施打，在台灣是否也需要打到第三劑才可以抵擋變種病毒？ 蘇益仁強調，這就是為何他不太贊成高端第三期臨牀試驗使用第一代病毒的原因，「應該用變種病毒去做第三期臨牀試驗」，莫德納、輝瑞3月就已在準備，只要COP通過後，就可把病毒株或者蛋白改成變種病毒。

但目前高端只表示對第一期臨牀的受試者進行第三針，蘇益仁指出，這就是關鍵之處，因為高端疫苗的第一代蛋白技術，要更改病毒株是大學問、大技術。對此，與高端合作的美國衞生院難道無法提供？蘇益仁表示，因為莫德納疫苗是mRNA技術，「比較好做」，但是蛋白質疫苗要改變蛋白質結構比較困難，目前高端還沒有這個技術，可能要依賴美國國家衞生院（NIH）提供新的變種病毒株疫苗技術，但「高端打第三劑我想應該也是可以的」。