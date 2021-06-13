台灣疫情｜孫文學校張亞中：冀開放台人赴陸接種　免隔離原機送返

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-13 20:30

孫文學校總校長張亞中日前受大陸人士之託，協助辦理捐贈新冠疫苗給台灣一事，只不過張亞中並未提供給台灣中央流行疫情指揮中心規定必須備妥的八項文件（到貨數量、日期、原廠授權書等），而是希望指揮中心派輔導小組，協助備妥文件。台灣防疫指揮官陳時中在防疫記者會上被詢及此事時，還一度説張亞中方面「只來了一張紙」。

張亞中日前前往台疾管署遞件採購大陸疫苗公文。（吳逸驊／多維新聞）

孫文學校6月11日發佈新聞稿，稱張亞中接受大陸台商、企業與善心人士，以曾念為代表，捐贈台灣德國BNT與大陸國藥各500萬劑疫苗。張亞中已於5月31日及6月2日兩次行文台灣衞福部詢問是否願意接受捐贈，並請派員協助輔導後續事宜。很遺憾地，台灣衞福部迄今仍置之不理，並未給予任何回覆。

新聞稿稱，目前台灣社會充滿不安躁動，輿論媒體充斥各種為了購買疫苗、爭取疫苗、分配疫苗、施打疫苗、台產疫苗試驗等等攸關人民身家性命的話題而引發的相互言語攻擊，溯其源頭其重點仍是在台灣，國際認可的疫苗數量短缺，孫文學校甚為憂心。

孫文學校認為，病毒本身沒有政治性，疫苗也不應該政治化。政府的責任是提供民眾足夠的疫苗，至於要選擇哪一種疫苗，則是取決於人民的自由選擇。孫文學校的努力，就是提供民眾更多的疫苗選擇機會。

孫文學校表示，最近有關心捐贈疫苗案的朋友，不斷詢問後續發展。有鑑於人命關天，台灣民眾需要疫苗甚為急切，為救民眾防疫燃眉之急，提供民眾更多的疫苗選擇機會，張亞中目前已積極協調大陸相關單位，採取更便捷的方式，例如正在爭取在上海、廈門等有飛機直飛及小三通的口岸設置專區，台灣民眾不需隔離，即可接受施打包括BNT疫苗在內，且經過世界衞生組織（WHO）核可的疫苗。民眾施打完後，即原機或下班機返台。

張亞中目前也正在協調香港政府，爭取在香港赤臘角國際機場比照上述辦理。