「蔡！屠殺我們！」一語掀台灣罵戰　大S堅持保留「狠話」

撰文： 衛城 最後更新日期： 2021-06-12 13:30

台灣藝人大S（徐熙媛）一周前拋出離婚震撼彈後，未持續對外發表言論，直到6月12日凌晨突然在Instagram限時動態稱自己微博、IG不能用，重話控訴「蔡！屠殺我們！」，語出驚人，令兩岸全網熱議。直到12日一早再次更新，指兩大社羣平台其實沒問題，是自己「手殘」不會用，但不忘強調「狠話是保留的」。 據台媒三立新聞網報道，面對大S突如其來的暴走，小S（徐熙娣）在被問到姊姊的狀況時，僅以2個字「不了」回應，同時加上冒冷汗的符號，不願評論什麼。

大S發文痛陳「蔡！屠殺我們！」的消息傳開後，掀起台灣網上議論，12日一早就有包括網紅焦糖在內的多位名人對大S發起攻擊，知名主持人周玉蔻也發文調侃。

周玉蔻在臉書發文開嘲諷，稱「這位大S（不是Shit？）女士，離婚確實很痛苦，但好説，屠殺妳婚姻的是那個經常被你公開眨低的『汪』啊！遷怒『蔡』幹嘛？小心蔡依林抗議！」意外地讓無辜的蔡依林捲入這一場口水戰中。

大S徐熙媛在社羣媒體發文稱「蔡屠殺我們」，掀兩岸全網關注，台媒體人周玉蔻發文揶揄大S離婚痛苦，不要遷怒蔡依林。（facebook@周玉蔻）

台派政治色彩鮮明的藝人焦糖則向媒體稱，「請她（指大S）家人朋友關心她的精神狀態，我相信她是好人。」隨後話鋒一轉，指全世界都缺疫苗，現在也是醫護人員優先施打，大部分的人只能等，「（台灣）政府也沒有阻止她飛去中國打疫苗，蕭敬騰、利菁都飛去中國打了，不是嗎？」

而焦糖的説法也不意外地點燃台灣網友熱烈回應，紛紛湧入留言「回去中國打科興啦！當個堂堂正正的中國人好嗎？一天到晚只想蹭台灣人，又自詡高級中國人」、「為什麼不去中國打，沒信心是不是」、「應該是為了要跟小菲和好，要給自己台階下」等等，輿論風向呈現一面倒。

針對周玉蔻與焦糖的發言，大S經紀人廖瑋琪則回應：「疫苗不足是不爭的事實，但尊重每個人都有表達意見的自由，謝謝蔻蔻姐的關心！」

至於大S和汪小菲婚姻後續，大S經紀人表示：「婚姻的部分不再做任何回應，家裏的小事不需要浪費公共資源，現在疫情當下最重要的是如何能讓人人都有疫苗打！」對於姊姊大S的網路發言，小S依然選擇沉默，並沒有做出具體回應。