向太稱不敢在台打疫苗　出飛機載人到祖國大陸打：台灣省被恥笑中

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-15 10:06

藝人向佐、郭碧婷夫妻在台產女，「向太」陳嵐也從香港到台灣陪伴，近幾個月一直待在台北含飴弄孫。不過，她14日在微博發文，對於台灣無法打疫苗一事流露不滿，表示「只能快點逃離」，考慮回大陸去施打新冠肺炎疫苗。

向太14日發文祝賀大家端午節快樂，說完祝福語之後話鋒一轉：「可惜我出生地台灣省現在被全世界恥笑中！我不敢在台北偷打疫苗（用特權也不敢）。」她附上一張網路圖片，上面寫著：「世界各國在拜託人民打疫苗，大陸在找誰還沒打疫苗，台灣在查誰偷打了疫苗。」

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向太直言，在台灣無法打疫苗的情況下，「只能快點逃離，帶一群朋友們坐我的新飛機走去能打疫苗的地方了！可能是最寬容大度的祖國大陸！」。隨後又補一句「絕對不會是美國壞人的地方」，表明不會到美國去打疫苗的決心。

看到向太的PO文，已在4月飛往大陸工作的向佐也轉發到自己微博，隔空對媽媽喊話：「快點把老婆女兒帶來媽，太想你們了！」不少大陸網友也留言勸告「趕緊回來吧」、「安全比什麼都重要」、「一家人快回北京打疫苗，安安全全」。

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