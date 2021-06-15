台灣疫情｜國民黨訴求政府賠償死者280萬元　確診者15萬元

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-15 12:42

台灣國民黨黨主席江啓臣周二（15日）召開記者會，針對新冠肺炎（COVID-19）確診者、死亡者提出慰助金與補償金二點訴求，死亡者給予慰助金30萬元（新台幣．下同），確診者每人給予5萬元。補償金方面，參考過去重大意外事故的做法，確診亡者發給250萬元，確診者每人10萬元。 國民黨並強調，前台灣衞生署長楊志良正在推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，國民黨將提供義務律師團進行協助。

記者會一開始，江啓臣就率現場人等為確診死者默哀一分鐘。江啓臣説，默哀的是台人的生命，是452條生命，不是冰冷的數字。自5月英國變種病毒入侵後短短不到一個月的時間，有440位台人確診染疫離開，這440個人之中有276人是一周內死亡，高達60%以上的比例，台灣新冠肺炎確診後的致死率高於全球平均。

國民黨主席江啓臣6月15日召開「新冠疫情政府失職，人民枉死！應補償慰問！」記者會，針對新冠肺炎（COVID-19）確診者、死亡者提出慰助金與補償金二點訴求。江啓臣帶着全場為死者默哀。 （國民黨提供）

江啓臣批評，蔡英文政府對生命的無感、防疫的無能，是造成這400多條人命的結果，沒有盡到照顧人民的基本責任義務，繼續讓人民生活在恐懼不安。 4月清明節的時候為了台鐵太魯閣號出軌事件，49人失去生命而降半旗三天，這次疫情爆發後奪走452條人命，端午節也無法團圓，兩次重大的節日跟連續假期都讓人民處在恐懼不安跟悲傷中，是政府政策的錯誤把人命不當一回事，視人命如草芥。

江啓臣又稱，「3+11」（放寬機組員健康管理）造成的疫情破口，沒有人承擔責任，立委強力質詢後才勉強道歉，迄今沒有一位擁有權力的執政者負起責任，是傲慢，甚至根本到麻木不仁、冷血。

江啓臣稱，國民黨會請台灣立院黨團提案要求參考《災防法》等各類相關為着還有補償方式，提出給這次新冠肺炎當中的確診者還有確診死亡者一定的慰助金跟補償金，同時要求追究蔡英文政府責任並且要求國賠。