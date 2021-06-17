台灣疫情｜逾6000人放無薪假創今年新高　比6月初增加近一倍

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-06-17 16:10

台灣自5月中旬受疫情衝擊，發佈三級警戒以來已經滿月，對台灣的經濟衝擊已經開始浮現端倪。台灣勞動部在當地時間6月16日發佈的最新「減班休息」（俗稱無薪假）數據，計有625家事業單位、6,383人放無薪假，創下今年新高，尤有甚者，在一周之內便增加了1,318人，增幅高達26%，自從實施三級警戒以來，如此的高速增長已持續二周，且仍有擴大趨勢。

台灣勞動部勞動條件司司長黃維琛表示，實施三級警戒後，民眾普遍減少外出移動，並停止出遊及餐飲內用，雖有不少餐飲業者轉型作外送、外帶，但是主導「吃到飽」及火鍋店等類型的業者較難作此轉型，令上游的批發零售業也深受影響。他認為即便之後警戒等級調降，民眾的外出活力也不容易馬上提昇，餐飲業者要恢復元氣仍需時間。

台中市勞工局長張大春表示，6月以來通報無薪假的人數，比起月初成長近一倍，餐飲業及服務業受創程度最深，甚至有一家遊覽車業者因生意全無，60名員工同時申請無薪假，他呼籲台灣民進黨政府應儘快讓民眾都有疫苗可打，加速疫情解封。

根據台灣勞動部統計，共有625家事業單位、6,383人放無薪假，創下今年新高。（中央社）

台灣全國產業總工會秘書長戴國榮説道，台灣政府推行的紓困方案看起來很多，但幾乎都是短期救急方案，若疫情未能得到成功控制，三級警戒持續進行，各行業的衝擊仍將持續擴大，他呼籲台灣政府應拿出更長遠且強有力的政策工具。

戴國榮也指出，台灣勞動部現有的計劃雖然給予無薪假的員工補貼或參訓津貼，但是前提條件都是僱主必須通報，而當前許多僱主並沒有通報無薪假，導致這些補貼「看得到卻吃不到」，無法進到紓困體系中。他認為應當比照歐美國家的作法，直接發給勞工一定期間的薪資補貼，有些國家的補貼甚至發到70%的薪資。

台灣勞動部的數據顯示，此次實施無薪假的行業別，以家數計的話，前三名分別是批發零售商164家為數量最多，支援服務業者141家，住宿及餐飲業者為70家；若以人數計，前三名分別是製造業達1,811人居冠，住宿餐飲業972人，批發零售業944人，期中住宿餐飲業在一周內就新增477人，增長速度觸目驚心。

而擔任社會福利體系底層防護網角色，醫療保健及社會工作服務業也出現令人憂心的場面，約有36家、217人放無薪假，新增了23家、128人。黃維琛表示，此現象是因為新冠疫情期間民眾避免前往醫療院所所致。

而在三級警戒的當下，台灣政府推出的紓困方案也難滿足需求，勞工、微型企業、夜市攤商申請紓困相當困難，其政策認定與社會基層的情況顯然有脱節。勞工的紓困措施僅有紓困貸款，但是名額僅有50萬人，當前的申請數量卻已超過66萬人，且設有2019年或2020年的各類年所得為新台幣50萬元以下的申請門檻；台灣經濟部推出針對微型企業的紓困方案，許多的微型企業員工數並不超過五人，且多為家庭成員，民進黨籍立委鍾佳濱甚至指出有多達三分之一的申請案件是「連同負責人在內的員工數僅1人」，認為台灣政府對微型企業的認知與實際情形差距甚大；而多數夜市攤商也因為未加入工會、無勞保證明，沒辦法申請紓困金。