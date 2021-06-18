台灣疫情｜死亡人數遠較官方公布多？　數據揭多地火化量離奇暴增

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-06-18 11:57

據台灣傳媒《中時新聞網》報道，中央流行疫情指揮中心公布的台灣新冠肺炎死亡人數，截至6月17日共有497人，惟各地火葬場的火化人數卻出現大規模成長。 其中在台北、新北兩市，自6月初至6月15日，火化數量就較去年同期分別增加了453及436具，分別成長50%至80%。即使扣除淡旺季等因素，官方的新冠肺炎死亡統計數據，似乎仍與實際死亡人數存在落差。

圖為台北市第一殯儀館。（維基百科公有領域）

報道稱，自從5月中旬台灣疫情報發後，台北市成為重災區。2021年至6月15日止，殯儀館的火化遺體數量為1萬2787具，較去年同期增加916具。疫情最嚴重的6月份，至今更是已經火化1,347具，對比去年同期則為894具，增加了五成。

報道引述台北市第二殯儀館館長劉瑞龍分析，6月份遺體火化增加的原因，雖然有農民曆「宜火化入殮」的吉日有關，但一定也脫離不了新冠疫情病逝人數的影響。但是兩者之間的落差程度如何，劉瑞坦言殯儀館不便透露，須由衞生單位或指揮中心説明。

位於新北市三峽區的三峽火葬場，6月份至15日止的火化數量為1033件，較去年同期的597件暴增436件，接近八成。扣除掉指揮中心公布的236件，還增加200件火化數，差距不小。

中央流行疫情指揮中心公布的台灣新冠肺炎死亡人數，截至6月17日共有497人。（中央社）

新北市殯葬處的人員回應稱，排除淡旺季及季節等因素，過往也不曾見過數百人在短短的同一時期內火化的現象，認為火化件數暴增與新冠疫情絕對有關係，但是究竟是通報時間出現落差，抑或死因認定的因素，可能只有疫情指揮中心才知道實情。此外，由於新北市的永和、新店、汐止等區，民眾會因為地利之便選擇去台北市、基隆市辦理後事，因此新北市的實際死亡人數應會高於統計數據。

台灣六都地區2021年6月份的火化件數，與2020年同期相比激增不少。（多維新聞）

桃園市方面，當地自6月至15日止的火化數量有702件，較去年同期的435件增加267件，增幅超過六成，桃園市殯葬管理所表示，自5月疫情爆發以來，已處理12件新冠肺炎死亡案例，6月火化數量爆增可能是農民曆的吉日較多所至，不願研判是否跟慣疫情有關。

另據高雄市殯葬管理處的統計，自6月至15日止的火化件數為1037件，較去年同期的800件增加約三成。高雄市殯葬管理處表示，疫情爆發以來共接獲4宗疑似肺炎死亡案例，但採驗結果均為陰性，認為死亡應與疫情無直接相關，而是與人口結構老化有關。不過一些殯葬業者表示，今年有不少火化案件死因都是寫「肺炎」，但究竟是否為新冠肺炎並不願多加揣測。