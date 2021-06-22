台灣指會繼續聲援香港人爭取民主自由　譴責陸港單方面背棄承諾

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-22 09:59

陸委會早前表明，由於不願接受香港政府要求台灣駐香港辦事處人員簽署「一中承諾書」，導致台灣派駐人員簽證到期後無法續留，更無法派員赴任，駐港辦事處自6月21日起調整業務辦理方式。 總統府在當天晚間發聲明譴責大陸及香港政府單方面背棄承諾，強調台灣駐港人員過去沒簽、現在不會簽、未來也不可能簽「一中承諾書」，同時正告大陸要避免影響台港關係、兩岸關係緊張，將密切關注後續發展，採取必要的因應作為。

總統府發言人張惇涵發表五點聲明：第一、調整香港辦事處業務辦理方式，起因於香港政府自2018年7月起，屢次對台方駐港人員設置不合理的政治條件，要求簽署「一中承諾書」，否則不發放簽證或提供延簽所導致。對於北京當局及港府單方面違反2011年雙方換文內容，單方面背棄互利互惠的承諾，台方表達高度遺憾及譴責。

張惇涵強調，港府要求台方駐港人員簽署「一中承諾書」，目的在於逼使台方承認中國對台灣的主權。對於「一中承諾書」，台方駐港人員過去沒簽、現在不會簽，未來也不可能簽，即便香港辦事處業務有所調整，基於維護台港民眾權益，必要的運作仍然會存在。

張惇涵表示，台方駐港人員拒絕「一中承諾書」，對於第一線辛苦的駐港人員的努力，蔡英文表達感謝，並肯定同仁維護國家尊嚴，守護民主自由的價值。對於已經回到台灣的同仁，蔡英文也已表示「各位不是低著頭離開，而是挺著胸膛回來」。

張惇涵指出，台灣一貫的立場，是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，正告北京當局，中國必須負起責任，避免影響台港關係，避免兩岸關係緊張，同時，台方會密切觀察後續發展，採取必要的因應作為。

張惇涵説，基於對民主自由的堅持，台灣會繼續聲援香港人民爭取民主自由。台灣依法對於香港的人道援助、關懷行動，相關專案會繼續進行，也會隨情勢變化，進行動態調整。

張惇涵最後呼籲全世界支持民主自由的國家，務必持續關心香港情勢，正視香港人民對自由民主的殷切期待，給予堅定的支持，而台灣也會堅守民主陣營，捍衞民主、自由、人權的普世價值。