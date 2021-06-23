綠營民調：不贊同蔡英文施政超過贊同　第三次執政困境正式登場

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-23 12:21

綠營的「台灣民意基金會」在周三（23日）發布最新民調，指總統蔡英文支持度持續下跌。數據顯示，約四成三受訪者贊同蔡英文施政，但有四成五人不贊同，不贊同者超過贊同者，是2019年8月後首見。 民調分析認為，蔡英文第三次執政困境已正式登場。

蔡英文的支持度下跌，不贊同者比贊同者多，民調認為已標示蔡英文的第三次執政困境已確定來臨。（中央社）

針對蔡英文的施政，民調顯示8.7%非常贊同、34.5%還算贊同、23.8%不太贊同、20.7％一點也不贊同，不贊同者比贊同者多1.3個百分點。與上次調查相比，贊同率下滑2.5個百分點，不贊同率增加3.2個百分點，使得不贊同者比贊同者多1.3％

民調分析指出，蔡英文自2016年5月上任至今，經歷過兩次執政順境及兩次執政困境，贊同率高於不贊同率時可視為執政順境，不贊同率高於贊同率就是執政困境。目前贊同蔡英文的比率，為2019年8月以來最低，同時不贊同率為2019年10月以來最高點。民調認為，蔡英文長達22個月的執政順境已於2021年6月劃下句點，也標示蔡英文的第三次執政困境已確定來臨。

行政院長蘇貞昌部分，約四成二受訪者表示滿意、四成九不滿意，不滿意者比滿意者多七個百分點。民調認為，結果反映蘇貞昌內閣正面臨上任以來空前最強烈的不滿，也是上台2年6個月以來民意支持度最低的時候。

民調認為蘇貞昌內閣現正面臨上任以來空前最強烈的不滿。（中央社）

民調並調查台灣六都首長的滿意度，依序為新北市長侯友宜（45.5%）、台北市長柯文哲（36.7%）、高雄市長陳其邁（27.8%）、台中市長盧秀燕（18.1%）、桃園市長鄭文燦（8.9%）、台南市長黃偉哲（8.6%）。民調分析認為，侯友宜跟柯文哲仍是表現最亮眼的六都市長，陳其邁急起直追，擺脫被邊緣化的危險，盧秀燕跟黃偉哲在民氣上各有斬獲，唯獨鄭文燦反而沒有聲音，「一個原本傳聞甚廣具總統級候選人氣勢的執政黨政治明星，有此番際遇，也是世間少有」。

至於政黨支持度方面，民進黨支持度22.6％最高，國民黨18.4％居次，其他政黨為民眾黨15.6%、時代力量6.3％、台灣基進3.5％，中性選民30.8％。跟上次調查相比，民進黨支持度減少0.6％，國民黨減少2.8％，民眾黨急增7.1％，時代力量增加3.3％，台灣基進增加1.6％，中性選民減少7.1％。整體來説，民進黨支持度創5年來最低紀錄，但與此同時，身為最大在野黨的國民黨支持度也下跌2.8％，反而是民眾黨在台灣爆發新一波疫情時脫穎而出，拿下創黨以來最高的支持度，只微幅落後國民黨。