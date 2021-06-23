台民調機構：對台產疫苗信心嚴重動搖　僅3成台人願施打

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-23 19:30

「台灣民意基金會」當地時間6月23日公佈最新民調，數據指出，約四成七台灣人對台灣「國產疫苗」有信心，略高於沒有信心的四成四。分析指出，與三個月前相比，台灣人對「國產疫苗」的信心已出現急劇減弱的現象，有信心者減少21.5％，無信心者增加20％，使得原先一面倒的高度信心，轉變成嚴重的信心動搖。 若能在台灣「國產疫苗」及外國疫苗（AZ、BNT、莫德納、嬌生）做選擇，數據顯示，六成一選擇外國疫苗，僅三成一選擇台灣「國產疫苗」，偏好外國貨約為支持本土貨的兩倍。

若能在台灣」國產疫苗「及外國疫苗做選擇，數據顯示，僅三成一台灣民眾選擇台灣」國產疫苗「。（吳逸驊／多維新聞）

此份民調的調查時間為2021年6月15日至19日，以市話抽樣全台20歲以上的民眾，有效樣本為1,072人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。

民調也詢問台灣民眾，「若不能自由選擇，只有『國產疫苗』可打，是否願意施打』國產疫苗』？」，結果顯示有五成三基本上願意施打，高於不願意的四成二。進一步分析數據，從年齡層來看，20至34歲族羣願施打比例最高；從政黨支持的角度來看，民進黨支持者八成三願意施打、國民黨支持者六成六不願意、民眾黨支持者六成七不願意、中性選民近五成願意施打。

民調問及「若民進黨政府最後決定給只有二期解盲成功的高端疫苗EUA，是否支持這項政策？」約三成七民眾支持，但有四成八民眾反對。分析指出，代表不論蔡政府基於何種政策考量，高端疫苗僅二期試驗解盲成功就給予EUA，將與台灣多數民意背道而馳，社會反彈將十分可觀。

至於台灣何時能回歸正常生活？數據指出，認為需再等一個月到一年的人，合佔約五成六，僅6.3％非常樂觀認為兩個禮拜內可以做到。整體來講，大多數台灣民眾仍持相當樂觀態度看待這波疫情發展，近兩成的人相信一個月內就可回歸正常生活、七成五的人相信台灣一年內就可脱困，但若與疫情剛爆發時做的調查對比，此刻的台灣民眾已明顯傾向保守許多。