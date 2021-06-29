台立法院機構報告：「宮廟義勇」可納入後備軍　支援全民防衞動員

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-06-29 20:30

台媒《自由時報》6月29日報道，台灣國防部明年將成立「全民防衞動員署」，根據台灣國防部4月份在台灣立法院進行質詢時答覆，表示擬將「宮廟義勇」納入動員中，台灣立法院法制局在6月初發表了「宮廟義勇納入後備動員相關問題淺析」報告，指出主管機關（指台灣國防部）應明文定義「宮廟義勇」，或其在全民防衞動員機制中所能扮演支援之角色。

台灣國防部在今年4月立法院質詢中提出，欲將「宮廟義勇」納入「全民防衞動員署」的體系中，台灣立法院報告認為台灣信徒眾多，此招刊比150萬後備軍的效果。（Facebook@國防部發言人）

該報告內容指出，台灣內政部統計台灣「主要宗教」類別計有22個，而全台灣寺廟統計至2019年底共有1萬2,279家，信徒人數接近94萬人，也提到宮廟林立是台灣的普遍現象，只要有「拿香的」都是廣義的信徒。

該報告也表示，有論者謂，宮廟可成為台灣抵禦中國對台發動攻勢的堡壘，民防和心防效果可能不下於20萬正規軍，以及150萬後備軍的意義。

該報告也強調，廟宇不僅是台灣多數人民的信仰中心，更兼具教化、救濟等功能，在民間多元信仰中扮演重要角色。主管機關應明文定義「宮廟義勇」，遴選熱些社會公益之宮廟人士納為編管組織成員，在全民防衞動員機制中扮演重要支援角色。而為了滿足後備部隊編制的需求，其選充條件及召訓作業方式，亦應法律明定。

不過該報告也指出，「宮廟義勇」在重大災難事件發生後，都展現出龐大且快速的動員支援能量，但這對台灣國防部所主管的作戰事務來説，顯然不是主力 。報告強調，正本清源之道，還是應該從兵役制度的常備、後備戰力改革着手 。