撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-07-01 20:00

根據台灣國防安全研究院（簡稱：國安院）近日發表的報告指出，美國空軍曾經在2020年秋季，進行一次大規模有關「2030年台海作戰」的全方位演習，使用目前所有正在發展中的高端戰術與概念，混合有人、無人機採取機動部署與極音速武裝打擊等多種高端技術。 其中角色最吃重的，就是美國空軍剛剛開始服役的F-15EX型4.5代戰機，其發揮舊款式新機型的長處，發揮極高的籌載能力，使用長程導彈與極音速武器，打擊解放軍遠距離目標。

F-15EX戰機擁有超級籌載能力，堪稱為「導彈卡車」，美國空軍2030年台海作戰想定中，此戰機將擔任先鋒，從遠距攻擊解放軍。（Boeing）

根據國安院報告，美國空軍此次的演習對其未來發展趨勢相當重要，由於預算、技術、戰略環境等的改變，美國空軍正在進行後冷戰時代以來最大規模的轉型，多種舊款戰機將盡快汰除，整合成4+1款主力戰機，且大量使用先進的戰場管理技術，以及已經開始發展的NGAD（下一代制空）6代戰機的優勢，部署於太平洋中偏遠島嶼機場，以及具備預置裝備分散優勢所進行的「靈敏作戰部署」（Agile Combat Employment）技術，將解放軍打擊火力，儘量隔絕在距外。

美國空軍設定的2030年台海空戰主力，將混雜4.5代戰機、5、6代戰機與無人戰機為主，距外攻擊武器和先進聯合指管系統為戰力來源。（U.S.A.F.）

這些先進的戰場管理技術，對於2030年的台海作戰有相當指標性的幫助，例如正在發展的「聯合全領域指揮管制」（Joint All Domains Command and Control, JADC2）技術，就是一例，此管制系統結合先進有人、無人戰機（發展中的「忠誠僚機」Loyal Wingman）、網路、新一代武器系統等，可以展示美國空軍兵力轉型重組的優勢。

在2030台海作戰概念中，領先衝至第一線的F-15EX戰機，目前已經開始交機給美國空軍，並且已經在今年5月於阿拉斯加舉行的「北方邊境21」（Northern Edge 21）演習中，結合上述的JADC2指揮鏈概念、極音速武器擊殺鏈等新作戰概念，F-15EX測試了包括「主/被動警告生存系統」（EPAWSS），用於干擾及欺騙敵軍空防系統。

今年5月參加「北方邊境21」的F-15EX戰機，首度在實戰等級的高科技空戰演練中，證明自己的戰術價值。（U.S.A.F.）

國安院報告指出，「北方邊境21」演習是「大國競爭等級」的大型演習，其動用新技術和戰術的複雜度非常少見，這是美國空軍針對「全領域作戰」（All Domain Operations）的第一次測試演習，對未來戰爭型態的革命具有重要性。

報告指出，F-15EX是美國空軍「戰鬥機部隊設計」中的未來4.5代戰機，與舊式的F-15C/D、F-15E以及F-22及F-35等5代戰機並肩演習並進行空戰對抗，這款4.5代戰機在高達33架次的對抗中，曾成功擊落對手，但是也有某些損失。

F-15EX戰機在今年3月才開始陸續交機給美國空軍，是美國空軍第一款全新打造的4.5代戰機。（U.S.A.F.）

演習的測試目的並非驗證F-15EX能否主導戰場，而是讓美國空中力量投入一場與解放軍實力接近的戰鬥，驗證各種可能發生的狀況，F-15EX的對手包括F-22等第5代匿蹤戰機，結果説明即使如F-15EX這種最新的4.5代戰機，具有新式的感測器及航電系統，但是缺乏匿蹤設計能力，仍會成為解放軍空中與地面武器攻擊的目標。