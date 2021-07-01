台灣疫情｜雖媲美BNT及莫德納　台媒指無法引入俄疫苗涉國際局勢

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-07-01 14:55

俄羅斯「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗是全球第一款註冊並上市的新冠疫苗，但是因為其只有進行臨床二期實驗便取得緊急使用授權（EUA），因而飽受爭議，甚至其後在國際知名的醫學期刊《刺針》（The Lancet）公布臨床三期期中結果，不輸BNT及莫德納（Moderna），仍難排除質疑。 台媒《風傳媒》透露，今年6月中旬在外援、外購疫苗皆前景未明時，曾有對於俄國學界、政界都非常熟悉，且具有俄羅斯科學院院士背景的人士，向民進黨高層探詢，表達若有需要，願意引進衛星五號疫苗，協助台灣度過疫苗荒難關。

受制美俄關係的微妙局勢，民進黨高層表示難以引進俄國疫苗。（美聯社）

《風傳媒》指出，上述民進黨高層聞悉後有表示出興趣，但是考量到引入俄國疫苗後，可能牽動美俄之間微妙的國際戰略競爭局勢，因此在幾經討論後，僅表示了未來有繼續合作的可能性，後續未有繼續爭取的姿態。

《風傳媒》分析指出，俄羅斯衛星-V疫苗，與英國AZ疫苗同屬腺病毒技術，相較於BNT及莫德納等mRNA疫苗，運輸及儲存的門檻較低。報道引述知情人士説，衛星-V疫苗的報價為一劑10美元（折合新台幣約280元左右），無論是對比台灣至今仍然無法取得，且須搭配高價冷鏈設備的BNT疫苗，或者莫德納疫苗，價格上都有極強競爭力。但是衡量當前總體國際情勢，引入俄羅斯疫苗就必得考慮美國的態度，尤其是當美、日將疫苗贈與台灣後，暫時性緩解台灣燃眉之急，讓引進的可能性變得更渺茫。

知情者人士指出，雖然其疫苗推出時，與中國疫苗一樣，僅完成臨床二期就給予EUA，讓西方國家對其產生極強的質疑聲浪，甚至施壓世衛，令在中國國藥、科興等疫苗已經取得WHO認證，俄羅斯疫苗依舊未獲得核准。但事實上是俄羅斯的基礎科研能力極強，而且目前不少國家已經施打了俄羅斯的疫苗，且保護力好於中國的疫苗，這讓西方國家逐漸正視俄羅斯疫苗的效果。例如蒙古、匈牙利等國，都有同步施打中、俄兩國的疫苗，中國疫苗在當地的效果飽受質疑，但是俄羅斯疫苗的效果卻深受肯定。

衛星-V疫苗已在65國註冊，並在20多國正式開始施打。（美聯社）

今年2月2日，俄羅斯科學家在《刺針》期刊上發表的衛星-V疫苗臨床三期期中報告，數據顯示，超過1.8萬名受試者參與，接種了兩劑疫苗，間隔時間為3周，疫苗保護力為91.6%，且均無嚴重副作用。

衛星-V疫苗已於65個國家註冊，並在阿根廷、塞爾維亞、巴拉圭等20多國開始正式接種，同時在白俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、印度、委內瑞拉等第進行臨床三期實驗。此外，衛星-V疫苗將在韓國、巴西、印度、中國大陸、土耳其及沙特阿拉伯等國進行量產。