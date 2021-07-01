中共百年｜台民調：近9成受訪者對共無感或反感　感情温度升近9度

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-07-01 16:00

「台灣民意基金會」7月1日公佈「台灣人對中共的感情温度」民調，以0到100來表示好感與反感，0是最冷最強烈的反感；而100是最熱最強烈的好感；50代表沒什麼感覺，既無好感也無反感。 數據指出，47％的民眾對中共反感、10.1％有好感、31.9％無感、11.1％不知道或拒答，在0到100中，平均温度為32.21度。「台灣民意基金會」董事長游盈隆説，「是一種非常寒冷、接近冰點的温度」。不過若和2020年10月的調查相比，好感度上升4％、反感降低16％、無感增加9.9％，整體感情温度仍上升8.86度。

本次調查訪問時間為6月15日至19日，對象為全台20歲以上台灣民眾，以全台住宅電話用户為抽樣架構隨機抽樣，有效樣本1,072人，在95％信心水準下，誤差為正負2.99％。

2021年7月1日星期四，在北京天安門舉行的中國共產黨成立100周年紀念儀式上，一名攝影師在俯瞰天安門廣場的國家博物館頂部的監控攝像頭附近工作。（AP Photo/Ng Han Guan）

近一步分析民調數據，有33.6%的台灣人對中共的感覺温度介於0到24度，13.4%是介於25到49度，31.9%是50度，7.6%介於51到75度，2.5%介於76到100度。整體來講，四成七台灣成年人明顯對中國共產黨存有反感，一成的人有好感，三成二既無好感也無反感。

如果扣除11.1%那些對政治冷漠的人，重新計算，游盈隆説，可以輕易地發現，在關注公共事務的人當中，高達八成九對中國共產黨不是反感就是無感，只有約一成一對中國共產黨有好感。與2020年10月調查發現做比較，台灣成年人對中共的好感增加四個百分點，反感降低16個百分點，無感增加9.9個百分點，整體感情温度上升8.86度，但仍然處在一種冰天雪地中。

游盈隆指出，和2020年10月的發現類似，台灣人對中共反感或無感是一個極為普遍的現象，這種現象跨越了政黨、世代、性別、教育、階級、省籍族羣與地理區域的界限，幾乎無所不在。連幾個指標性族羣，如國民黨支持者或外省族羣，對中共的平均感情温度都低於50度，由此可見一般。