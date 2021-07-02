中共建黨百年｜民進黨堅拒「一中」　國台辦罕見細數蔡政府十宗罪

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-07-02 17:04

中共建黨百年慶祝大會7月1日在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平在講話中提到，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，要堅持「一個中國」原則和「九二共識」。 台灣陸委會隨後回應稱，台灣人民早已拒絕「一個中國」原則，更批中共威脅全球民主自由體系。對此，大陸國台辦罕見細數蔡英文政府「罪狀」，包括疫情蔓延、水旱疊加、能源緊缺、空污瀰漫、「萊豬」輸台、黑道亂政、權錢交易等，並強調在大陸日益強大的今天，搞對抗、謀分裂，只能是「死路一條」。

台陸委會回應習近平在中共建黨百年紀念大會上所説的台灣問題，強調拒絕中共所提「一中原則」等政治主張。（Facebook@陸委會）

陸委會7月1日回應習近平在中共建黨百年的涉台講話，稱2300萬台灣人民早已拒絕中共片面的「一個中國」原則及「九二共識」，呼籲大陸早日「民主改革、還政於民」。陸委會還批評中共展露成為區域及全球霸權的野心，已經對區域安全及全球民主自由體系造成嚴重的威脅。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮7月2日回應稱，「民進黨及其當局口出濫言，無視中國共產黨帶領中國人民團結奮鬥取得的偉大成就，惡意詆譭中國人民選擇的社會制度和發展道路，蓄意歪曲祖國大陸獨立自主的和平外交政策，再次暴露其甘當西方反華勢力棋子、與14億中國人民為敵、謀求「台獨」分裂的卑劣本性。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮痛批，民進黨當局在台灣的治理搞到天怒人怨，有何臉面繼續以「民主自由」欺騙世人。（微博＠國台辦發布）

朱鳳蓮指出，民進黨當局上台以來，拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸共同政治基礎，依附外部勢力，煽動兩岸對抗，操弄「反中仇中」，謀求「台獨」分裂，導致兩岸關係緊張動盪，嚴重損害兩岸同胞特別是台灣同胞的切身利益，嚴重損害中華民族的根本利益。

她並細數蔡英文政府多條「罪狀」，朱鳳蓮表示，民進黨當局施政無能，造謠有術，打壓異已，鉗制言論，欺騙民眾，操控輿論，甚至阻撓大陸疫苗入島和民間疫苗採購，致使今日之台灣，疫情蔓延、水旱疊加、能源緊缺、空污瀰漫、「萊豬」輸台、黑道亂政、權錢交易、人禍不斷、民生哀怨，綠色恐怖橫行，民眾道路以目，已造成天怒人怨。

朱鳳蓮反問，民進黨當局有何面目繼續奢談「民主自由」以欺騙世人？這塊遮羞布早該丟進台灣海峽了。她又表示，「解決台灣問題、實現祖國完全統一是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。台灣是中國的一部分，從來不是一個國家，中國人民決不允許台灣從中國分裂出去」。

她強調，「我們將堅定不移地堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程，堅決粉碎任何台獨圖謀。正告民進黨當局，在祖國大陸日益強大的今天，搞對抗、謀分裂，不過是痴心妄想，只能是死路一條」。