柯傑民將擔任AIT新副處長　曾任美駐廣州總領事館處長

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-07-02 20:45

美國在台協會（AIT）7月2日表示，副處長谷立言（Raymond Greene）已離開AIT，將於7月17日接任美國駐日本代理大使，與此同時，柯傑民（Jeremy Cornforth）將接替谷立言，於7月下旬擔任AIT副處長。

AIT表示，AIT在谷立言的帶領下，取得許多重大進展，包括AIT搬遷至內湖新館、「全球合作暨訓練架構 」(GCTF) 的大幅拓展，以及美台教育倡議的正式啓動。（Facebook＠AIT）

AIT表示，AIT在谷立言的帶領下，取得許多重大進展，包括AIT搬遷至內湖新館、「全球合作暨訓練架構 」(GCTF) 的大幅拓展，以及美台教育倡議的正式啟動，AIT衷心祝福谷立言赴日履新一帆風順。

至於將接替谷立言的柯傑民，AIT形容他是名「資深職業外交官」，此前，柯傑民為美國駐廣州總領事館領事處處長。

AIT介紹，柯傑民於1998年加入美國國務院，先後外派至美國駐以色列耶路撒冷、多米尼加聖多明哥、印度孟買、突尼西亞突尼斯、黎巴嫩貝魯特等地之大使館擔任領事官及政治官等職務。也曾任職於美國國務院西半球事務局薩爾瓦多辦公室，以及美國國務院領務局簽證事務處資訊管理聯絡辦公室主任。

AIT指出，柯傑民畢業於內布拉斯加州林肯市聯合學院，隨後取得國家戰爭學院戰略研究碩士學位。柯傑民通曉西班牙語、阿拉伯語、中文和希伯來語。他的夫人艾尼若（Eleanor）於美國國際開發融資公司擔任主管職，兩人育有一對九歲的雙胞胎。