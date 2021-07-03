老翁氣喘體虛醫生卻說超健康　家中監視器揭女看護「驚人真相」

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-07-03 15:00

全台灣開始大規模施打疫苗，只要資格符合就能預約接種。一名《爆料公社》的台灣社員近日想帶爺爺去施打疫苗，但爺爺突然出現體虛、喘的狀況，就醫發現身體沒問題，直到調閱監視器，才發現看護做的好事，讓她感到十分錯愕：「想問大家如果遇到了，會怎麼處理。」

社員在爆料公社公開版發文：

家裡三月多是請了一個看護來照顧行動不便的爺爺，最近想帶爺爺去打疫苗，但是爺爺開始會有喘跟體虛的狀況。

本來是感冒還是什麼問題帶去看醫生，醫生只說他身體沒什麼問題，當時也沒有多想，想說回家看一下安裝在爺爺房間確認他有沒有跌倒或受傷的監控。

結果就發現爺爺的看護做了這些事情，一問下去查她才說最近因為疫情的關係都沒有跟男友出去，所以「借用」我家爺爺一下，我真的快要昏倒，她平時做事很勤勉也乖乖的，突然做出這種事情我們也很錯愕，想問大家如果遇到了會怎麼處理。謝謝。

爺爺氣喘體虛的真正原因竟然…（點圖放大看監視器「衝擊畫面」👇👇👇）

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網民睇完片超羨慕留言：阿公真性福！（點圖放大看更多搞笑留言👇👇👇）

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社員深怕有什麼萬一，趕緊帶爺爺去看醫生，檢查後身體沒甚麼狀況，因此也放下心來。後來想調閱房間監視器，查看爺爺是否有在房間跌倒，才發現看護做了極為誇張的事情。

依據監視器畫面，看護裸身坐在爺爺身上，爺爺的表情則十分痛苦。女子詢問看護，為何要這樣做。對方則回應：「因為最近疫情關係，都沒有跟男友出去」，只好跟爺爺「借用一下」。

女子後續補充，阿公後來也表達，希望不要將看護趕走，因為也有舒服到，看護也已經認錯，目前還不曉得該如何處理。

社員說：「放開阿公讓我來」、「其實看護也可以找我（誤）」、「有沒有問過阿公要不要？」、「ㄚ公高興就好 ， 你只要告誡一下看護 ， 要不你可能會多一個ㄚ嬤。」、「如果可以常常這樣被照顧，阿公又可以多活好幾年了！」、「這看護要加薪，阿公的身心靈都得到完善的照顧了」、「這個看護需要多加照顧，如果阿公沒有辦法應付，兒子就要挺身而出！」、「Sod都是真的...」、「可以把我的電話給那位看護嗎？！」、「看護手腳乾淨就好，只是生理需求，阿公沒反對就順著老人家的意見就好」、「其實那不是痛苦的表情，是樂開懷到表情扭曲~既然工作盡責又安份基本上已是不可多得。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】