台藝人劉樂妍曬圖稱「加入共產黨」　陸委會：若查證屬實將處罰

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-07-06 21:30

在中國大陸發展的台灣藝人劉樂妍日前在微博發表一張圖片，聲稱自己已加入中國共產黨一周年。遭罷免的民進黨籍前桃園市議員王浩宇日前舉報劉樂妍，稱其違反《兩岸人民關係條例》，劉樂妍則反唇相譏「自己根本沒入黨，只是一款手機遊戲的APP，要怎麼告。」台灣陸委會於7月5日回應，將着手進行調查，若查證屬實將對劉樂妍判處新台幣10萬至50萬元罰鍰。

劉樂妍日前在微博曬圖，聲稱自己入黨一周年。（微博@劉樂妍）

劉樂妍在6月23日在微博發布一張「入黨圖片」，提到「我的黨齡1年，我是中國共產黨員劉樂妍，我在河北向黨報到」，遭大陸網民勸告稱入黨是很嚴肅的事情，不能當玩笑，也被質疑台灣人能夠加入共產黨？

王浩宇則在Facebook截圖並張貼，表示「日行一善，幫助劉樂妍女士回歸祖國。加入中國共產黨違反《兩岸人民關係條例》33條，回台灣就得被重罰新台幣50萬、還可能會被撤銷户籍、取消健保，甚至失去台灣的公民資格，祝福劉女士在中國生活愉快。如果有要來台旅遊，記得申請入台證。這樣會善有善報吧？」並於7月5日又在Facebook分享台灣陸委會的回覆。

台灣陸委會表示，中共始終企圖以武力併吞台灣，不斷擴大政軍施壓威嚇，長期在國際場域打壓，是台海和平穩定的最大威脅。台灣人民參加「中國共產黨」，與台灣民主憲政體制無法相容，影響台灣的安全與安定，對於違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例第33條第2項」規定者，得處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。