台「最美護士」被揭偷韓網紅圖當是自己　網民怒斥：丟臉丟到韓國

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-12 08:00

網紅怡葶（Elle）擁有天使臉孔、魔鬼身材，受封「台灣最美護理師（護士）」，在Instagram累積近25萬人追蹤，近日卻被揭發疑似偷盜韓國網美的照片，韓國網美發現後PO在限時動態，遭轟是「丟臉丟到韓國的台灣網美」，事後她也緊急關閉IG試圖滅火。

【相關圖輯】台灣最美護士身材有壓逼感 自爆富豪高薪請做看護兼新抱（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

有網友在Dcard發文，爆料「最美護理師」怡葶盜圖欺騙粉絲還上節目，舉出多個盜用證據，其一是盜用韓國網美的照片放在限時動態，其二是盜用其他文字創作者的文章當成自己的，目前至少4位網美的個人照片遭到盜用，且幾乎都是選用背影或是看不到臉的角度，但她被私訊揭發後只是刪除照片及移除文章。

不只如此，更有網友發現自己彈奏鋼琴的影片也被怡葶盜用，假裝是自己演奏的上傳IG，讓該網友傻眼：「真的超級爆炸傻眼！」她盜用的網美照也被韓國網美本人發現，對方氣得PO上限時動態質問：「中國人盜用我的照片，而且按讚數還比我多……25萬粉絲追蹤的人還盜用照片，不丟臉嗎？」

偷彈琴片當是自己彈 被台灣網民怒斥丟臉丟到韓國（點擊放大瀏覽）▼▼▼

此事被PO到Dcard引起砲轟連連，怡葶本人也緊急關閉IG神隱，事後被盜用鋼琴影片的網友才補充發文，表示怡葶已經私訊道歉，且下架所有影片，朋友和工作的地方都遭到網友圍攻，任職的醫院也要求她關版，懇求外界可以原諒，放過她一馬。

怡葶是任職於台大醫院的護理師，經常分享生活美照，從運動裝扮到火辣的禮服都有，其中一套穿著運動背心搭配緊身長褲，大秀纖瘦高挑的比例，同時解放嫩白雪乳、事業線，當時被網友大讚兼具內在美及外在美，如今卻被爆出盜圖風波，形象大受打擊。

【相關文章】台網紅在俄美女臉上畫口罩闖印尼超市惹公憤 終正式道歉（點圖了解更多）▼▼▼

+ 20 + 20 + 20

【相關文章】又是台灣網紅！在新加坡國家公園用溫泉水煮雞翼 當地人怒斥污染（點圖了解更多）▼▼▼

+ 30 + 30 + 30

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】