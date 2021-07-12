台積電計劃擴建28奈米製程生產線　傳美國施壓迫停擴建南京廠

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-07-12 12:20

2021年初德、日二國車企傳出晶片荒，分別透過政府高層向台積電等台灣的晶圓代工廠請求增產車用晶片，當前車用晶片多采用成熟製程（28奈米）製造，除此之外也有其他諸如CMOS影像傳感器、驅動晶片、射頻元件等，也是採用此製程，在此一製程的產品需求量增加的情況下，台媒《經濟日報》7月12日報道，台積電已規劃增加28奈米製程的產線，並且預計在未來2年到3年內，增產至每月10萬至15萬片。

台積電將在未來擴產28奈米製程產能至月產10萬至15萬片，投產地點據傳包含台灣中科園區、中國南京、日本熊本及德國德勒斯登。圖為台積電南京廠。（台積電官網）

對於台積電擴增28奈米製程的地點，市場傳聞有台灣的中科園區、中國大陸的南京廠，以及目前據傳仍在與當地政府討論興建的日本熊本縣及德國德勒斯登（Dresden），對於上述傳聞，台積電表示現處於緘默期，將於7月15日召開路演進行說明。

作為全球晶圓代工領頭羊的台積電，在此前已展示了5奈米至3奈米製程的能量，並且宣佈4奈米製程將於今年三季度開始試產，3奈米製程則計劃於2022年下半年開始量產。但是這些先進製程的需求量尚且不多，而今年的晶片荒則對成熟製程需求孔急，這讓各大晶圓代工廠無不擴大增產28奈米製程的產能，而台灣的聯電、力積電等廠商則進展腳步最快。

台積電此前於今年4月下旬的董事會，通過斥資28.87億美元，在南京廠新增2萬片28奈米製程的產能，並預計於2023年中完成，可讓南京廠達到4萬片的月產量。

德、日等國亦相繼邀請台積電前往當地設廠，據傳聞，台積電內部正在研究搭配在其他國家建廠的計劃，重新調整產能規劃，而28奈米則被視作擴產重點，預計在未來2年至3年內擴增至每月10至15萬片。

亦有市場傳聞指出，台積電在台灣中科園區的廠房，將以增加機台的方式，新增月產2萬片以上的28奈米產能；而原本就計劃擴產的南京廠，則是從此前計劃的擴產後月產4萬片，加碼增至月產6萬片，不過日前傳出美國政府對台積電施壓，試圖迫使其放棄在南京廠擴建產能的消息；而日本及德國的新廠，據傳則是分別配置每月3萬片的產能，以滿足當地的車用晶片及CMOS影像傳感器等需求。

但也傳出，台積電在擴大28奈米製程的產能時，5奈米及3奈米機器設備移入廠區的進度有所放緩，目前各界仍在觀察是否為暫時性的現象，或者是台積電因應機器設備成本過高或客户需求改變所致。