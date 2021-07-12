台民調：民進黨認同度鋭減15%　中性選民劇增或預兆「選民重組」

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-07-12 20:00

台灣民意基金會7月12日公布的民調顯示，台灣民眾有28.2％為綠營認同者，其中深綠8.7％、淺綠19.5％；18.9％為藍營認同者，其中深藍3.4％、淺藍15.5％，另有48.2％為中性選民。民調指出，與上次做的民調比較，但三個月後，民進黨認同者鋭減15%，國民黨認同者不動如山，中性選民暴增12％，藍綠差距由24.1％，急遽縮小到9.3％，中性選民規模上升到48.2％，宛如新造山運動一般。

這份民調的調查時間為2021年6月15日至19日，對象為20歲以上台灣人，以電話訪問方式抽樣1,072人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99％。

民調指出，造成這種鉅變的原因，從短期來看，無疑是5月疫情大爆發所引起對執政黨的強烈不滿。圖為民眾戴口罩，行走於台北信義商圈。（吳逸驊／多維新聞）

民調分析認為，這是台灣人政黨認同戲劇性的大轉變，執政的民進黨認同者三個月內流失15％，等於將近300萬人，「比一個台中市人口還多」，且當疫情爆發重創綠營時，藍營認同者幾乎沒有任何增減，中性選民飆升12％，這很可能代表一個重大「選民重組」的前兆。

民調也針對中性選民進一步區分三類：偏綠、不偏不倚、偏藍，近一步將全台民眾的政黨認同分為：深綠8.7％、淺綠19.5％、偏綠中性6％、堅定中性34.7％、偏藍中性7.5％、淺藍15.5％、深藍3.4％。民調指出，從2021年3月和2021年6月兩次比較中，可發現台灣民眾政黨認同的大轉變，主要表現在民進黨認同者大量出走15％，另外中間選民大量增加12％，這個改變已在根本上重新塑造過去兩年半來政黨的社會基礎。

民調指出，造成這種鉅變的原因，從短期來看，無疑是5月疫情大爆發所引起對執政黨的強烈不滿，另外還有5月中兩次無預警全台大停電、5月初民進黨黑道黨公職風波、原本預定於8月舉行的四項公投議題，從萊豬到核電多數議題都對民進黨不利。整體來看2020年8月蔡英文宣佈開放美國萊豬進口後，社會開始逐漸累積對蔡政府的不滿，一直到2021年5月疫情大爆發，全面引爆社會的不滿與不安，在這樣的背景下，造成民進黨認同者大量出走，就不難理解了。

民調並稱，28.2％台灣民眾認同民進黨，這是自2018年12月以後認同者最少的時候，創過去兩年半來最低紀錄。2020年6月到2021年6月一共5次調查，前四次民進黨認同者規模都在四成三上下，到了2021年6月，民進黨認同者規模突然出現「墜崖式垂直崩落」，這種現象是極端爆裂的、不尋常的、更是前所未見的。不過，民進黨政黨認同度曾在2018年11月創下23.5%的最低紀錄，目前還不到最低點，未來會如何演變，充滿不確定性。民進黨經此重創，可能需很長時間才能慢慢恢復。

國民黨方面，18.9％認同藍營，是自2016年5月以後迄今最低紀錄，檢視國民黨認同者過去五年來的規模，在40次「台灣民意基金會」民調中，國民黨認同者規模有七次低於20%，其中四次是在2016 年八月以前，一次是2017年2月，最後兩次是2021年3月和6月。國民黨認同者不到二成，而且已連續兩次出現這樣的現象。

中性選民部分，民調稱，48.2%自認是中性選民，創下2018年7月以來的新高紀錄。從另一個角度看，自2016年5月民進黨重返執政到現在五年多，只有兩次中性選民總數多於兩個主要政黨認同者加總，一次是2018年7月，另一次就是現在2021年6月。