新冠疫苗丨台灣瘋玩「疫苗手臂」吸鐵器　外國專家解釋箇中原因

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-12 12:31

近日馬來西亞有不少民眾反映，他們在接種新冠疫苗後竟出現「超能力」，注射了疫苗的手臂居然有了磁力，可以吸附湯匙、叉子等物，讓人嘖嘖稱奇。這風潮吹到台灣後也引起不少網民模仿，紛紛拍照放上網絡，引起熱議。 不過外媒早已為相關說法闢謠，指出新冠疫苗不含磁力原料。也有專家表示，身體可以吸附物件可能是與室內濕度有關。

台灣一名女子於「汐止集團」Facebook社團發文透露，其母親打完疫苗後，便抱著試試看的心態拿出白鐵製的兩支湯匙及三支叉子，沒想到她打完莫德納疫苗3天的左手臂居然真的能吸住東西。女子見狀不免擔憂，並撥打政府專線查詢，其得到的回覆則是「如果擔心回院所掛號檢查」。

南投縣幼兒園及兒童課後照顧服務中心人員近期開始施打疫苗，教師接種疫苗後發揮實驗精神，未料一連3人都成功吸起湯匙、鑰匙圈等鐵製用品，嚇得眾人直呼「夭壽」。不過他們發現3人並非像外媒報道般全身都能吸鐵，而是只有疫苗接種處能成功吸附。

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥11日被問到外地有人打完疫苗產生磁性時表示，相關報道中並未說明個案先前是否有相同情形，可能是其本身就有磁力，「這個現象目前還沒有辦法解釋」。

其實這一類影片及照片早已在外國的社交網站流傳過，許多影片更已證實是「玩笑一場」，甚至刻意加上「磁力挑戰」（magnet challenge）的標籤。

美聯社早前報道指，有影片宣稱mRNA疫苗添加了磁力原料，才能「流貫全身」。美國疾病控制和預防中心（CDC）駁斥此說法，指新冠疫苗不含磁力原料，不會誘發磁力或創造磁場。況且，每劑疫苗不到1毫升，就算含有金屬，也不足以產生能吸住金屬的磁力。

波士頓大學公衛學院感染學家Christopher Gill則表示，身體可以吸附湯匙、叉子等物的原因可能是與室內濕度有關。《福布斯》報道則指，有些人的皮膚本身就有吸附物體的能力，當中包括金屬、木材、玻璃、陶瓷等材質。另外，物體相吸也可能只是一種摩擦力的表現。