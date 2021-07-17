台德簽署航空協議新增航權　德駐台官員獲頒外交獎章

台灣外交部7月16日表示，台外交部長吳釗燮當日頒贈「特種外交獎章」予即將離任的德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz），感謝他駐台期間致力促進台德關係的貢獻。



台灣外交部長吳釗燮（右）於頒贈典禮前接見德國在台協會處長王子陶處長。 （台灣外交部供圖）

吳釗燮致詞時表示，過去三年王子陶積極扮演增進台德關係的橋樑，任內兩國完成包括空運服務、免試互換駕照、金融監理、轉型正義等七項合作協議的簽署，德國政府也持續採具體作為支持台灣的國際參與，推進雙邊各種合作及人民的友好互動。

王子陶致詞表示，受贈特種外交獎章讓他備感光榮，在台灣駐節三年期間認識許多台灣友人，也簽署了多項台德協議，包括7月15日在台灣交通部剛剛簽署並立即生效的「航空服務協議」，如果未來有新開設慕尼黑跟台北間的直飛航班，他將迫不及待親自搭乘體驗，深信透過經貿、教育、科技、文化等各方面的深化合作及交流，台德兩國人民的友誼將更加穩固深厚。

而在王子陶離任前夕，台灣與德國間的「台德航空服務協議」7月15日以視訊方式完成簽署並立即生效。協議由台灣駐德國代表謝志偉與王子陶分別在柏林及台北兩地簽署，台灣交通部長王國材線上觀禮，德國聯邦交通暨數位基礎建設部政務次長比爾格（音譯，Steffen Bilger）預錄影片表示祝賀。

台灣外交部7月15日表示，台德簽署「台德航空服務協議」。圖為德國在台協會王子陶處長（左）簽署「台德航空服務協議」。 （台灣外交部供圖）

據航空服務協議，台德雙方為增進雙方更便捷的航空運輸，台德航線的客運容量將由現行每周7班，增加至每周11班，貨運容量也將由現行每周3班增加至每周5班，且新增的貨運航班均具有第三丶第四及第五航權。協議內容也參考國際民航組織（ICAO）範本納入相關條款，為雙邊航空運輸及與國際接軌奠立堅實的基礎。

台灣外交部說明，德國是台灣在歐洲第一大貿易夥伴，雙邊在經貿、交通及科技等各領域的交流活絡緊密，將善用德國為歐洲樞紐位置的優越性，持續強化台德及台歐的空運連結，進一步提升人員與貨物運輸往來的便捷性。