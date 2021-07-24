台民調：過半受訪者盼兩岸維持現狀　挺統挺獨均微跌

台灣「政治大學選舉研究中心」7月20日公布最新調查結果，針對台灣民眾的統獨立場，「維持現狀」仍是主流，達到過半數的55.7%，其中「維持現狀再決定」28.2％、「永遠維持現狀」27.5％；支持獨立的達31.4%，其中「偏向獨立」25.8％、「儘快獨立」5.6％；支持統一的為7.2％，其中「偏向獨立」5.7％、「儘快統一」1.5％。



與2020年的調查相比，「維持現狀」的比例從54.3％微幅上升自55.7％，「支持獨立的」比例從32.4％微幅減少自31.4％，「支持統一」的比例從7.6％再減至7.2％。（多維新聞）

與2020年的調查相比，「維持現狀」的比例從54.3％微幅上升自55.7％，「支持獨立的」比例從32.4％微幅減少自31.4％，「支持統一」的比例從7.6％再減至7.2％。

調查也指出，台灣民眾的「台灣人／中國人認同」，認同自己是台灣人的達63.3％，較2020年的64.3％微幅下降，認同自己是台灣人也是中國人的達31.4%，較上次的29.9％微幅上升，認同自己是中國人的僅2.7％，較上次的2.6%微幅增加。

而在政黨偏好方面，支持民進黨的31.4％，較上次2020年的34％下降；支持國民黨18.7％，較上次17％增加；民眾黨4.1％，較上次4.9%減少；時代力量1%，較上次2.4％減少；中立選民仍佔最多數，達44.4％，較上次40.9為多。

台灣「政治大學選舉研究中心」長期對台灣民眾的自我認同、統獨立場、政黨偏好進行調查，時間均訂於當年6月，至今已發布數十次的調查結果，數據頗具權威性，深為台灣社會重視。