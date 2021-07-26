控訴比賽受傷後被「放生」　中華台北前選手：我只是奪牌工具人

中華台北選手征戰奧運期間，也延燒不少爭議事件，包括羽毛球奪金希望戴資穎乘搭經濟艙事件等。而據《CTWANT》報道，中華台北前橄欖球選手謝秉益也控訴，當年赴海外比賽時造成韌帶撕裂無法行走，回台後下了飛機卻立刻被放生，無人搭理。



每日伙食費83港元 隊員「沒人吃得飽」

現年30歲，已改行擔任器材公司業務經理的謝秉益（阿秉）表示，他17歲成為中華台北橄欖球選手，曾多次代表中華台北外出比賽，雖然進駐國訓中心的他，已能夠得到最完整的照顧，但在高強度的訓練環境下，每日消耗大量熱量，伙食費卻只有300元新台幣（約合83港元），隊員沒人吃得飽，只好自己花錢填飽肚子，還得常常面對家人的質問。

謝秉益如今擔任器材公司業務經理。（CTWANT）

阿秉稱，他根本就是拿家裏的錢來打球，10年的選手生涯下來，長期對待選手的態度，讓他覺得自己只是「奪牌工具人」。2013年間，他參加亞洲橄欖球七人制巡迴賽時，膝蓋韌帶不幸撕裂，無法正常行走，回台後下了飛機，參賽隊伍卻立刻就地解散，「真的很傻眼！沒有人告訴我該怎麼辦？」當時只有21歲的他，愣在機場大廳很長時間。

比賽受傷自行看病 無人幫忙復健

阿秉最後自行透過學長介紹，找到一名專門治療運動傷害的醫生動刀，雖然台灣的橄欖球協會居間幫忙申請保險，卻沒人替他安排復健、重訓等後續事宜，慘被「放生」的阿秉只能自求多福。28歲那年，他因覺得運動員沒有生活保障，婉拒中華台北隊邀請，放下空泛的榮譽，選擇乖乖上班。

報道引述台灣體育界人士表示，為避免蔡政府「體育改革」淪為空談，政府務必要求單項協會與運動員之間明訂培訓公約，載明權利義務關係。