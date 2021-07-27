東京奧運．乒乓球｜日本奪金選手伊藤IG遭洗版　兩岸網民唇槍舌劍

東京奧運乒乓球混雙金牌戰於昨日（26）晚間登場，日本隊以4比3擊落中國隊，粉碎中國混雙金牌五連霸之夢，而日本乒乓球選手水谷隼賽後也對傳媒表示「總算報仇了」。

賽事落幕後，一些中國大陸網民跑到伊藤美誠的IG洗版，怒批「你們沒資格拿金牌」等語。隨後，台灣網民也加入戰場，到IG洗版支持日本隊，與大陸網民展開一場罵戰。



此次混雙比賽，台灣選手也在銅牌賽中力壓法國隊，成功贏取銅牌，令中國、日本、中華台北三強同台獲頒獎牌，但有不少台灣網民發現，領獎過程日本和台灣選手滿面春風，中國隊卻愁雲慘淡，甚至日台選手站得很近，離中國隊較遠。此外，台日選手都將花束高舉，並秀出獎牌，中國隊卻雙手握住花束擺在肚子前，且巧妙遮住銀牌。

在比賽結果出爐之後，一些大陸網民跑到日本選手伊藤美誠的IG洗版：「你們沒資格拿金牌，水谷隼有吹球」、「真會搞小動作呢，水谷隼有吹球」、「這女的表情可真令人討厭，比賽過程一直笑，不知道在笑啥呢」、「日本那女的一直挑釁中國隊，真是不可取」、「那日本女都是啥眼神來著」、「男的吹球犯規呀，贏的真的是不光榮」。

在台灣，民進黨立委賴品妤在Facebook發文，指出有「小粉紅」在日本冠軍隊選手伊藤美誠的Instagram帖文下方洗版，感慨「這個未免也太輸不起了吧？？？」，還呼籲台灣網民可以去為伊藤打氣，簡單說個恭喜。於是，不少台灣網民也加入洗版行列，伊藤IG帖文下方的兩岸口水戰開打。

有台灣網民還在討論區PTT提及，反觀射箭男團的頒獎典禮，台日韓3隊「頒獎台上拍照都站緊緊，後來還開心玩自拍，一片和樂」，韓國選手吳真赫還邀其他兩隊自拍，「台日韓友好的畫面，讓人看了好感動」，又指與乒乓球混雙頒獎時的場面形成強烈對比。