東京奧運｜戴資穎獲林志玲送神秘大禮　親筆信大讚意志頑強

中華台北隊羽毛球女選手戴資穎昨（30）日在東京奧運女單8強賽中，最終逆轉擊敗「宿敵兼好友」、泰國好手拉查諾（Ratchanok Intanon），成功挺進四強。贏得比賽後，演藝圈一眾名人好友紛紛獻上祝福，「台灣第一名模」林志玲更送上神秘大禮和親筆信為戴資穎加油打氣，讓戴資穎直呼「謝謝志玲姐姐」。
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戴資穎昨在IG限時動態曬出林志玲送上的神秘大禮，上頭還有一張志玲姐姐手寫的親筆信，內文大讚戴資穎有頑強的意志、堅定的信念和沉穩的步伐，「不負淚水和汗水，負重而行。你們的精神，是我們的驕傲！希望你們聽得到～我們愛的掌聲和感動的歡呼」，最後志玲姐姐更大喊：「不忘初心～你永遠是最棒的」，還在文末畫上愛心。
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儘管未知盒中大禮是什麼，不過可看出包裝相當精緻，裡頭以白色霧面紙包覆，外頭再以精美禮盒保護，連信紙都選用亮晶晶材質，看得出林志玲相當用心。而小戴也特別用眼冒愛心圖案回覆「謝謝志玲姐姐」。
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