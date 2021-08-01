東京奧運｜大陸男羽雙塔崩垮罵聲隆隆　台選手「螢幕情侶」成熱話

中華台北羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋7月31日晚間出戰曾在世錦賽和亞運奪金的中國大陸「雙塔」組合李俊慧、劉雨辰，最終台灣組合技高一籌，以直落二成績擊敗「雙塔」，為中華台北隊取得奧運史上首面羽球金牌。



東京奧運羽球男雙7月31日金牌戰，台灣組合王齊麟（後）與李洋（前）奪下金牌。（中央社）

一場比賽兩樣情，在兩岸網絡輿情針對賽事結果，毫無意外地冷暖兩極。在大陸，「中國台北奪羽球奧運歷史首金」直接竄升各大熱榜，大陸輿論對於「雙塔」敗北的結果怨氣難解，除了場上表現不如預期、失誤頻頻外，也針對了李俊慧、劉雨辰兩人在第二盤賽事失去了拼搏鬥志大表不滿，甚以「國隊」的兩人竟輸給「省隊」的說法來宣泄怒氣。

同時，也由於在中國大陸在轉播方面，迴避了男子羽球雙打項目的頒獎典禮，故而多有大陸網民好奇發文東奧現場是否將演奏中國國歌與國旗，掀起一陣討論。

受封「中國雙塔」的李俊慧與劉雨辰本屆東奧獲男子羽球雙打銀牌，惟表現不如預期，遭大陸民眾質疑其「決賽能力」。圖為兩人2018年5月27日於泰國曼谷出賽湯姆斯杯決賽畫面。（視覺中國）

然而，「雙塔」組合敗北的討論最值得留意的，莫若是有大陸網民截圖台灣總統蔡英文以及兩名奪金選手的Facebook發文，如蔡英文寫下「恭喜#麟洋配拿下我國第一面羽球金牌」、王齊麟寫下「我來自台灣」並標示三張青天白日滿地紅旗，以及李洋的一句「我台灣人我驕傲」，都令大陸網民十分反感，指相關人等在慶祝奪牌之餘「自封為國」，「台灣人沒把中國人當同胞」、「應該直接統一解決台灣」等說法在賽事勝負已定之後，成為了新的話題戰場。

台灣選手李洋、王齊麟在東京奧運男雙羽球拿下金牌，蔡英文隨即發文恭喜。（instagram@tsai_ingwen）

金牌組合炒CP 網民製「新台灣國旗」

而在台灣方面，全民激情迎接台灣在羽球賽場的金牌並不讓人意外，尤其這次男羽雙打奪冠還是台灣首次在奧運球類賽事所拿到的第一面金牌，具有歷史性意義。

然而，歡慶賽事之後，觀察台灣網絡討論的熱點主要有二，一是李洋與王齊麟兩人相識多年、感情默契融洽，在本屆東奧賽程期間，成功炒起了CP（螢幕情侶），台灣網友尤其熱衷討論兩人在獲頒獎牌時的「深情對望」，敲碗齊呼兩人「原地結婚」。這樣的熱話也傳到泰國、日本等海外國家，甚至是主打「BL」（男男戀）的專頁，引起外國網民熱議。

另一則是兩隊賽末點的一球，李俊慧與劉雨辰針對決勝點（match point）提出挑戰，由裁判經電腦鷹眼判讀球落地壓線算在界內，中華台北隊才取得了這場比賽最後且致勝的一分，贏得了比賽。台灣網友大肆轉發該張電腦判讀落地壓線的圖，除了着手製作相關圖像的衣服外，也將其奉為「新時代的台灣國旗」，最後甚而在原本的場線之外，加工添入了「Taiwan」字樣。諸如「冠軍是Taiwan，誰跟你Chinese Taipei」、「車輪旗退散」等留言開始湧現，成為賽後當晚的一場政治狂歡。

網路粉專「Taiwan Says!」以東奧羽球男雙決勝分在「鷹眼」輔助系統拍攝下的球場照片設計，慶祝台灣奪隊史羽球首金，該圖一出，吸引大量台灣網友在各大高流量的粉專競相貼文並再製作，並戲稱其為「新（時代）台灣國旗」。（Fcaebook@魔魔嘎嘎）

在男子羽球雙打的這場賽事之後，兩岸羽球選手將於8月1日再次出現金牌對決，將由本屆大會女單第一種子、中國好手陳雨菲對上台灣球后戴資穎，在歷經31日的兩岸男雙揉雜體育與政治的激情之後，羽球女單的賽事結果預料只會更牽動兩岸民間複雜的觀賽情緒。